tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 12:03

Published 14 октября, 12:03

Modified 14 октября, 12:05

Updated 14 октября, 12:05

Водитель такси нецензурно ругался на пассажирку в Екатеринбурге и угрожал ей

Водитель такси нецензурно ругался на пассажирку в Екатеринбурге и угрожал ей

14 октября 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге между водителем такси и пассажиркой произошел конфликт из-за отмены заказа.

Женщина заказала такси в аэропорт. По ее словам, таксист не хотел ее ждать и потребовал отменить заказ. В ответ пассажирка предложила ему сделать отмену самому, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В итоге водитель ее дождался и, когда женщина села в автомобиль, мужчина стал ругаться. На просьбу не разговаривать грубо он стал резко тормозить и угрожать «выкинуть» ее из машины. Также водитель нецензурно выражался.

Через некоторое время мужчина довез пассажирку до места, при этом, как рассказала горожанка, он всю дорогу продолжал ворчать.

Напомним, в Ирбите компания приятелей заказала четыре машины такси, чтобы уехать на той, которая приедет раньше.

В Свердловской области откладывают введение требований по единому цвету для такси
Узнать подробнее
Читайте также:
Нелегальный мигрант на иномарке устроил ДТП в центре ЕкатеринбургаПьяные водители автомобиля и мотоцикла столкнулись в Нижнем ТагилеВодитель автобуса в Екатеринбурге высадил пассажиров посреди поездки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Такси#Водитель#ЧП#Конфликт#Пассажирка#Таксист#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика