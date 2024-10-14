Водитель такси нецензурно ругался на пассажирку в Екатеринбурге и угрожал ей

Posted 14 октября, 12:03
Published 14 октября, 12:03
Modified 14 октября, 12:05
Updated 14 октября, 12:05
Женщина заказала такси в аэропорт. По ее словам, таксист не хотел ее ждать и потребовал отменить заказ. В ответ пассажирка предложила ему сделать отмену самому, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В итоге водитель ее дождался и, когда женщина села в автомобиль, мужчина стал ругаться. На просьбу не разговаривать грубо он стал резко тормозить и угрожать «выкинуть» ее из машины. Также водитель нецензурно выражался.
Через некоторое время мужчина довез пассажирку до места, при этом, как рассказала горожанка, он всю дорогу продолжал ворчать.
Напомним, в Ирбите компания приятелей заказала четыре машины такси, чтобы уехать на той, которая приедет раньше.