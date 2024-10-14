Восьмиклассница забеременела от 16-летнего мальчика в Екатеринбурге

Как пишет издание Е1, школьница претензий к своему молодому человеку не имеет. Девочка утверждает, что у них все было взаимно по любви. Однако она еще не достигла возраста согласия и теперь ее возлюбленному грозит тюремный срок, избежать который можно только, вступив в брак.