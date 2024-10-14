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Posted 14 октября, 05:34

Published 14 октября, 05:34

Modified 14 октября, 05:36

Updated 14 октября, 05:36

Восьмиклассница забеременела от 16-летнего мальчика в Екатеринбурге

Восьмиклассница забеременела от 16-летнего мальчика в Екатеринбурге

14 октября 2024, 05:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 15-летняя девочка забеременела от несовершеннолетнего молодого человека.

Юноше всего 16 лет и он тоже учится в школе. Подростки встречались у него дома, где у них происходила интимная близость. В результате девочка забеременела.

Как пишет издание Е1, школьница претензий к своему молодому человеку не имеет. Девочка утверждает, что у них все было взаимно по любви. Однако она еще не достигла возраста согласия и теперь ее возлюбленному грозит тюремный срок, избежать который можно только, вступив в брак.

Про девочку известно, что она воспитывается без отца, маму не слушает, бунтует. Но в целом человек хороший. Девочку уговаривают родить.

Ранее жительница Подмосковья родила десятого ребенка в восьмую беременность.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Беременность#Школьница#Екатеринбург#Инцидент
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