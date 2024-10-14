Восьмиклассница забеременела от 16-летнего мальчика в Екатеринбурге

Posted 14 октября, 05:34
Published 14 октября, 05:34
Modified 14 октября, 05:36
Updated 14 октября, 05:36
Юноше всего 16 лет и он тоже учится в школе. Подростки встречались у него дома, где у них происходила интимная близость. В результате девочка забеременела.
Как пишет издание Е1, школьница претензий к своему молодому человеку не имеет. Девочка утверждает, что у них все было взаимно по любви. Однако она еще не достигла возраста согласия и теперь ее возлюбленному грозит тюремный срок, избежать который можно только, вступив в брак.
Про девочку известно, что она воспитывается без отца, маму не слушает, бунтует. Но в целом человек хороший. Девочку уговаривают родить.
Ранее жительница Подмосковья родила десятого ребенка в восьмую беременность.