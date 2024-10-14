Врач Омарова объяснила, почему нельзя хранить овощи в погребе

Posted 14 октября, 15:58
Published 14 октября, 15:58
Modified 16 октября, 12:00
Updated 16 октября, 12:00
Она отметила, что в погребах, где отсутствует искусственная или естественная вентиляция, часто скапливаются опасные для человека газы, например, углекислый, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Он образуется в результате разложения органических веществ и проникает в подземные сооружения из почвы. Этот газ без цвета и запаха, он тяжелее воздуха, поэтому вытесняет его и заполняет все пространство. Также углекислый газ выделяют все овощи и продукты, которые хранятся в погребе», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Метан или болотный газ образуются при медленном разложении растительных веществ без доступа воздуха и также проникают в погреб из почвы, продолжила она.
«Если человек спускается в погреб, он обычно не чувствует, что начинает вдыхать токсичный газ, но через некоторое время у него начинает болеть и кружиться голова, появляется тошнота, человек теряет реальное чувство времени, нарушается ориентация в пространстве. Если помощь не будет оказана вовремя, человек может умереть», — подчеркнула Омарова.
Но стоит учесть, что овощи и фрукты, хранящиеся в подвале, не концентрируют газы. Однако сам процесс выделения газов провоцируются гниением овощей или брожением фруктов, и начавшие портиться продукты не стоит употреблять в пищу.