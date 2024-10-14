Врач Омарова объяснила, почему нельзя хранить овощи в погребе

«Если человек спускается в погреб, он обычно не чувствует, что начинает вдыхать токсичный газ, но через некоторое время у него начинает болеть и кружиться голова, появляется тошнота, человек теряет реальное чувство времени, нарушается ориентация в пространстве. Если помощь не будет оказана вовремя, человек может умереть», — подчеркнула Омарова.