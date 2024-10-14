Теперь все жители Свердловской области могут сушить варежки на батарее

Posted 14 октября, 09:17
Published 14 октября, 09:17
Modified 14 октября, 09:24
Updated 14 октября, 09:24
В ДИПе сообщили, что отопление есть во всех 94 административных образованиях Среднего Урала. Почти 100 миллионов квадратных метров жилья и почти 6 тысяч социальных учреждений подключены к отоплению.
В публикации ДИПа сказано, если в каком-то доме нет тепла, то сначала стоит сообщить об этом в УК или ТСЖ для урегулирования вопроса на внутридомовом уровне.
Напомним, что в Новоуральске прорвало сразу два трубопровода, по которым идет горячая вода и техническая вода для отопления. Коммунальщики пустили тепло по запасным путям, однако жители некоторых домов сообщают об отсутствии горячей воды в квартирах.