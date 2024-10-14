tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 09:17

Published 14 октября, 09:17

Modified 14 октября, 09:24

Updated 14 октября, 09:24

В Свердловской области во все квартиры дали отопление

Теперь все жители Свердловской области могут сушить варежки на батарее

14 октября 2024, 09:17
Фото: 1MI

В Свердловской области во все квартиры дали отопление

В Свердловской области отопление дали во все квартиры и муниципальные учреждения.

В ДИПе сообщили, что отопление есть во всех 94 административных образованиях Среднего Урала. Почти 100 миллионов квадратных метров жилья и почти 6 тысяч социальных учреждений подключены к отоплению.

В публикации ДИПа сказано, если в каком-то доме нет тепла, то сначала стоит сообщить об этом в УК или ТСЖ для урегулирования вопроса на внутридомовом уровне.

Напомним, что в Новоуральске прорвало сразу два трубопровода, по которым идет горячая вода и техническая вода для отопления. Коммунальщики пустили тепло по запасным путям, однако жители некоторых домов сообщают об отсутствии горячей воды в квартирах.

Горячую воду и отопление снизят на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за работ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Первоуральске коммунальщики сами оплачивают коммуналкуЖители Серова пожаловались на отсутствие отопления и горячей водыВ Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на ужасный гололед
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Коммуникации#Горячая вода#ЖКХ#Отопление#Коммунальщики#Екатеринбург#Проблемы с отоплением
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика