Выбор, который будет стоить вам денег: 6 причин отказаться от сайдинга на доме

Сюжет Дом и сад

Низкая долговечность Плохие теплоизоляционные свойства Невозможность ремонта Плохая устойчивость к внешним воздействиям Трудности в уходе Вред экологии

Еще 10 лет назад такой материал для отделки фасада дома, как сайдинг, был безумно популярен. Но сегодня и строители, и заказчики относятся к нему гораздо прохладнее. Дело в том, что со временем проявились серьезные проблемы при использовании этих облицовочных панелей.