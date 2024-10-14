Выбор, который будет стоить вам денег: 6 причин отказаться от сайдинга на доме

Posted 14 октября, 13:18
Published 14 октября, 13:18
Modified 14 октября, 13:20
Updated 14 октября, 13:20
Рассмотрим несколько причин, почему не стоит задумываться об отделке дома сайдингом.
Виниловые панели, один из самых популярных материалов, который используется при изготовлении сайдинга, имеют ограниченный срок службы. Они выцветают под воздействием солнца, трескаются при низких температурах и теряют свою привлекательность. То же самое может произойти и с акриловыми панелями. Именно поэтому даже самый качественный сайдинг потребует замены лет через 20.
Вопреки распространенному мнению, сайдинг не является теплоизолирующим материалом. Если ваш дом не утеплен должным образом, использование сайдинга может привести к потерям тепла и увеличению затрат на отопление. И этим он невыгодно отличается от традиционных отделочных материалов, таких как кирпич или блок.
Сайдинг нельзя подновить подкрасить или отшлифовать <…>. Это одноразовое покрытие, которое обновляется только одним путем: полной заменой, — пишет автор канала «Стеклянная сказка».
Сайдинг может быть подвержен механическим повреждениям — например, от ударов града или ветра. Виниловый сайдинг может трескаться, а деревянный начинает гнить под воздействием влаги. Если вы живете в регионе с суровым климатом, то сайдинг выйдет из строя очень быстро, а замена поврежденных панелей может потребовать много времени и денег.
Новая обшивка из сайдинга выглядит ярко и красочно. Однако уже через несколько лет материал выцветает и приобретает грязно-серый оттенок, так как в поры забиваются частички пыли. И справиться с проблемой невозможно даже при использовании профессиональных моющих пылесосов.
Утилизация сайдинга может иметь негативное воздействие на окружающую среду. Особенно это касается винилового сайдинга, который, по сути, производится из пластика и не разлагается в природе. Если вы заботитесь о природе, стоит рассмотреть более устойчивые и экологически безопасные альтернативы.
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