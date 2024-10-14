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Posted 14 октября, 13:18

Published 14 октября, 13:18

Modified 14 октября, 13:20

Updated 14 октября, 13:20

Выбор, который будет стоить вам денег: 6 причин отказаться от сайдинга на доме

Выбор, который будет стоить вам денег: 6 причин отказаться от сайдинга на доме

14 октября 2024, 13:18
Фото: Photo by Chris Barbalis on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Еще 10 лет назад такой материал для отделки фасада дома, как сайдинг, был безумно популярен. Но сегодня и строители, и заказчики относятся к нему гораздо прохладнее. Дело в том, что со временем проявились серьезные проблемы при использовании этих облицовочных панелей.

Рассмотрим несколько причин, почему не стоит задумываться об отделке дома сайдингом.

Низкая долговечность

Виниловые панели, один из самых популярных материалов, который используется при изготовлении сайдинга, имеют ограниченный срок службы. Они выцветают под воздействием солнца, трескаются при низких температурах и теряют свою привлекательность. То же самое может произойти и с акриловыми панелями. Именно поэтому даже самый качественный сайдинг потребует замены лет через 20.

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Плохие теплоизоляционные свойства

Вопреки распространенному мнению, сайдинг не является теплоизолирующим материалом. Если ваш дом не утеплен должным образом, использование сайдинга может привести к потерям тепла и увеличению затрат на отопление. И этим он невыгодно отличается от традиционных отделочных материалов, таких как кирпич или блок.

Невозможность ремонта

Сайдинг нельзя подновить подкрасить или отшлифовать <…>. Это одноразовое покрытие, которое обновляется только одним путем: полной заменой, — пишет автор канала «Стеклянная сказка».

Плохая устойчивость к внешним воздействиям

Сайдинг может быть подвержен механическим повреждениям — например, от ударов града или ветра. Виниловый сайдинг может трескаться, а деревянный начинает гнить под воздействием влаги. Если вы живете в регионе с суровым климатом, то сайдинг выйдет из строя очень быстро, а замена поврежденных панелей может потребовать много времени и денег.

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Трудности в уходе

Новая обшивка из сайдинга выглядит ярко и красочно. Однако уже через несколько лет материал выцветает и приобретает грязно-серый оттенок, так как в поры забиваются частички пыли. И справиться с проблемой невозможно даже при использовании профессиональных моющих пылесосов.

Вред экологии

Утилизация сайдинга может иметь негативное воздействие на окружающую среду. Особенно это касается винилового сайдинга, который, по сути, производится из пластика и не разлагается в природе. Если вы заботитесь о природе, стоит рассмотреть более устойчивые и экологически безопасные альтернативы.

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