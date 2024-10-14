Заместителем главы Югры Кухарука стал Азат Ислаев

Posted 14 октября, 10:33
Published 14 октября, 10:33
Modified 14 октября, 10:33
Updated 14 октября, 10:33
Азат Ислаев будет возглавлять департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, а также департамент дорожного хозяйства и транспорта. В его ведении также окажется Гостехнадзор, пишет muksun.fm.
Вопросы, связанные с коммунальными услугами и энергоснабжением, перейдут к другому руководителю. Однако с начала следующего года Ислаев возьмет на себя обязанности по управлению службой строительного надзора, которая станет самостоятельной структурой.
Кроме того, Азат Ислаев отвечает за строительство второго моста через Обь. На встрече с президентом Владимиром Путиным в 2022 году он заверил, что проект будет завершен досрочно, к концу 2025 года. На данный момент работы идут с опережением графика.