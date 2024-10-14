tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 10:33

Published 14 октября, 10:33

Modified 14 октября, 10:33

Updated 14 октября, 10:33

Заместителем главы Югры Кухарука стал Азат Ислаев

Заместителем главы Югры Кухарука стал Азат Ислаев

14 октября 2024, 10:33
Фото: Центр соцмедиа Югры
В Ханты-Мансийском автономном округе назначен заместитель губернатора по строительству и дорожному хозяйству. Азат Ислаев, который ранее работал в строительной отрасли под руководством губернатора Натальи Комаровой, утвержден на эту должность главой региона Русланом Кухаруком.

Азат Ислаев будет возглавлять департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, а также департамент дорожного хозяйства и транспорта. В его ведении также окажется Гостехнадзор, пишет muksun.fm.

Вопросы, связанные с коммунальными услугами и энергоснабжением, перейдут к другому руководителю. Однако с начала следующего года Ислаев возьмет на себя обязанности по управлению службой строительного надзора, которая станет самостоятельной структурой.

Кроме того, Азат Ислаев отвечает за строительство второго моста через Обь. На встрече с президентом Владимиром Путиным в 2022 году он заверил, что проект будет завершен досрочно, к концу 2025 года. На данный момент работы идут с опережением графика.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика