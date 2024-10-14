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Posted 14 октября, 08:50

Published 14 октября, 08:50

Modified 14 октября, 08:52

Updated 14 октября, 08:52

Эксперт Жукова назвала способы стирки белых вещей с желтыми пятнами под мышками

Желтым пятнам под мышками помашите ручкой: возвращаем одежде идеальную белизну

14 октября 2024, 08:50
Фото: Photo by Mediamodifier on Unsplash

Эксперт Жукова назвала способы стирки белых вещей с желтыми пятнами под мышками

Сюжет
Дом и сад
На белых вещах в области подмышек часто появляются желтые пятна. Отстирываются они очень плохо, и иногда приходится выбрасывать почти новую вещь. На самом деле решить проблему просто — для этого нужны лишь правильные средства.

Желтые пятна под мышками на одежде возникают главным образом из-за сочетания пота, химикатов в антиперспирантах или дезодорантах и бактерий, которые живут на коже. При высыхании пота происходит реакция между химическими веществами в антиперспиранте и компонентами пота, что может привести к образованию желтых пятен. Кроме того, на коже находятся бактерии, которые разлагают компоненты пота, что приводит к образованию неприятного запаха и желтых следов.

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Чтобы этого не случилось, нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций: использовать дезодоранты без алюминия, выбирать натуральные ткани и регулярно стирать пропотевшую одежду. Но что делать, если проблема уже появилась, а желания расставаться с любимой блузкой нет? Эксперт по домоводству, автор тематического YouTube-канала Марина Жукова назвала три способа отстирать желтизну на белом.

Первый способ — обычное хозяйственное мыло.

Если пятно свежее, просто намыльте его обильно, с обеих сторон, и отправьте вещь в стирку. А вот если пятно застарелое, дайте мылу поработать — оставьте футболку на несколько часов, а затем стирайте как обычно. Результат вас приятно удивит! — отмечает Марина Жукова.

Второе средство, которое точно поможет справиться с проблемой, это зубная паста. По словам эксперта, подойдет даже самая дешевая. Ее необходимо обильно нанести на пятно с двух сторон и оставить примерно на 30 минут. Паста высветляет даже застарелые пятна — после стирки они становятся незаметными. Способ подходит не только для белых, но и для цветных вещей.

Фото: Photo by Pedram Normohamadian on Unsplash

Третий способ, рекомендованный экспертом, это лимонная кислота. Ее необходимо смешать со столовой ложкой горячей воды. Густую пасту наносят на проблемный участок и оставляют для воздействия на 30-40 минут. Кислота убирает желтизну и полностью выводит запах, от которого не спасает даже стирка в горячей воде.

После того, как все средства поработали своё время, я отправляю вещи в стиральную машину. Стираю при температуре 40 градусов с обычным порошком. И вот результат: все пятна исчезли! — утверждает Марина Жукова.

Ранее эксперты рассказали, как высушить насквозь промокший ковер за пару часов.

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