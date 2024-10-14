Жители РФ продолжают брать жилье в ипотеку после повышения ключевой ставки

При этом снижения цен на недвижимость не предвидится. В Москве за год стоимость квадратного метра увеличилась на 16 процентов, а в Новой Москве и подмосковье — на шесть процентов. За сентябрь 2024 года цены выросли еще на два процента. В Ленобласти цены в сравнении с предыдущим месяцем не выросли, а в Санкт-Петербурге квартиры в новостройках стали дешевле на один процент. Средняя стоимость жилья в северной столице — более 10 миллионов рублей.