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Posted 14 октября, 07:37

Published 14 октября, 07:37

Modified 14 октября, 07:39

Updated 14 октября, 07:39

Жители РФ продолжают брать жилье в ипотеку после повышения ключевой ставки

Жители РФ продолжают брать жилье в ипотеку после повышения ключевой ставки

14 октября 2024, 07:37
Фото: 1MI
После повышения ключевой ставки по ипотеке в РФ спрос на приобретение жилья не снизился.

Так, в сентябре 2024 года в Москве было продано не менее пяти тысяч недвижимостей в новостройках, каждая вторая квартира была куплена в ипотеку. В сравнении с августом этот показатель стал больше на 28 процентов. Почти такая же ситуация сейчас в Новой Москве и Московской области. По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, выдача рыночной ипотеки увеличилась на 20-30 процентов, пишут «Новые известия».

В Санкт-Петербурге в начале осени было продано чуть больше трех тысяч квартир в новых зданиях. Рост покупки жилья за месяц составил 20 процентов. 63 процента проданного жилья в Санкт-Петербурге и 70 процентов в Ленобласти берут в ипотеку. Рост покупок стал выше вследствие падения спроса на новостройки летом. При этом, если сравнивать показатели с данными продаж годичной давности, спрос на покупку жилья не вырос.

По словам эксперта Марии Волик, спрос на квартиры в настоящий момент увеличился из-за рассрочки от застройщика, когда покупатель при заключении договора вносит часть оплаты, а после того, как новостройка будет введена в эксплуатацию, вносит оставшуюся сумму.

При этом снижения цен на недвижимость не предвидится. В Москве за год стоимость квадратного метра увеличилась на 16 процентов, а в Новой Москве и подмосковье — на шесть процентов. За сентябрь 2024 года цены выросли еще на два процента. В Ленобласти цены в сравнении с предыдущим месяцем не выросли, а в Санкт-Петербурге квартиры в новостройках стали дешевле на один процент. Средняя стоимость жилья в северной столице — более 10 миллионов рублей.

Существенного снижения стоимости в ближайшее время ждать не стоит из-за подорожания стройматериалов и рыночных ставок на финансирование проектов.

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