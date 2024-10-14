Жители Вагонки в Нижнем Тагиле жалуются на вонь от выбросов ЕВРАЗ НТМК

Posted 14 октября, 05:43
Published 14 октября, 05:43
Modified 14 октября, 05:45
Updated 14 октября, 05:45
Вечером 13 октября жительница Нижнего Тагила, желая проветрить свою квартиру, была вынуждена закрыть окно из-за сильного запаха выбросов, который исходил от расположенного рядом металлургического комбината.
Дом женщины находится прямо напротив территории ЕВРАЗ НТМК, и на фотографии можно увидеть, как в небо поднимается и распространяется густая чёрная дымка. По словам тагильчанки, вонь стояла невыносимая.
Вечером вышли погулять мои, офигели от вони, а я проветрить дома хотела — закрыла сразу, — рассказала редакции TagilCity.ru Александра, местная жительница.
Напомним, что за последний месяц Уральское УГМС на своём сайте публиковала в основном нулевые отчёты о выбросах, а режим неблагоприятных метеорологических условий на данный момент отменён. При этом 8 октября по данным УГМС в Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс диоксида азота с превышением нормы почти в два раза.