Жители Вагонки в Нижнем Тагиле жалуются на вонь от выбросов ЕВРАЗ НТМК

Напомним, что за последний месяц Уральское УГМС на своём сайте публиковала в основном нулевые отчёты о выбросах, а режим неблагоприятных метеорологических условий на данный момент отменён. При этом 8 октября по данным УГМС в Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс диоксида азота с превышением нормы почти в два раза.