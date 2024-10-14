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Posted 14 октября, 05:43

Published 14 октября, 05:43

Modified 14 октября, 05:45

Updated 14 октября, 05:45

Смог от выбросов ЕВРАЗ НТМК беспокоит жителей Нижнего Тагила

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле жалуются на вонь от выбросов ЕВРАЗ НТМК

14 октября 2024, 05:43
Фото: tagilcity.ru

Смог от выбросов ЕВРАЗ НТМК беспокоит жителей Нижнего Тагила

Вечером 13 октября жители Вагонки в Нижнем Тагиле наблюдали густой, черный дым поднимающийся над трубами завода ЕВРАЗ НТМК. По словам местных ветер разносил по району невыносимую вонь, от чего невозможно было дышать или просто проветрить квартиру.

Вечером 13 октября жительница Нижнего Тагила, желая проветрить свою квартиру, была вынуждена закрыть окно из-за сильного запаха выбросов, который исходил от расположенного рядом металлургического комбината.

Дом женщины находится прямо напротив территории ЕВРАЗ НТМК, и на фотографии можно увидеть, как в небо поднимается и распространяется густая чёрная дымка. По словам тагильчанки, вонь стояла невыносимая.

Вечером вышли погулять мои, офигели от вони, а я проветрить дома хотела — закрыла сразу, — рассказала редакции TagilCity.ru Александра, местная жительница.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, что за последний месяц Уральское УГМС на своём сайте публиковала в основном нулевые отчёты о выбросах, а режим неблагоприятных метеорологических условий на данный момент отменён. При этом 8 октября по данным УГМС в Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс диоксида азота с превышением нормы почти в два раза.

Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября
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