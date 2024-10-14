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Posted 14 октября, 04:28

Published 14 октября, 04:28

Modified 14 октября, 04:30

Updated 14 октября, 04:30

Жительница Нижнего Тагила поблагодарила молодых людей за помощь после ее падения

Жительница Нижнего Тагила поблагодарила молодых людей за помощь после ее падения

14 октября 2024, 04:28
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле женщина упала около пешеходного перехода на улице Окунева. Ей оказали помощь девушка и два молодых человека. Инцидент произошел вечером 11 октября 2024 года.

По словам женщины, она поскользнулась около пешеходного перехода и упала. Ей помогли подняться девушка и два молодых человека. Они же вызвали тагильчанке скорую помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

В клинике горожанке диагностировали вывих стопы и перелом в нескольких местах. Женщина рассказала, что ей предстоят операция и период реабилитации, а также выразила благодарность компании, которая не прошла мимо нее.

Напомним, 11 октября 2024 года жители Нижнего Тагила жаловались на обледеневшие дороги, из-за которых сложно ходить.

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