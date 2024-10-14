Жительница Нижнего Тагила поблагодарила молодых людей за помощь после ее падения

Posted 14 октября, 04:28
Published 14 октября, 04:28
Modified 14 октября, 04:30
Updated 14 октября, 04:30
По словам женщины, она поскользнулась около пешеходного перехода и упала. Ей помогли подняться девушка и два молодых человека. Они же вызвали тагильчанке скорую помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
В клинике горожанке диагностировали вывих стопы и перелом в нескольких местах. Женщина рассказала, что ей предстоят операция и период реабилитации, а также выразила благодарность компании, которая не прошла мимо нее.
Напомним, 11 октября 2024 года жители Нижнего Тагила жаловались на обледеневшие дороги, из-за которых сложно ходить.