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Posted 14 октября, 10:22

Published 14 октября, 10:22

Modified 14 октября, 10:32

Updated 14 октября, 10:32

Жительнице Нижнего Тагила грозит уголовное дело за кражу с банковской карты

Жительнице Нижнего Тагила грозит уголовное дело за кражу с банковской карты

14 октября 2024, 10:22
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 57-летняя женщина нашла банковскую карту и потратила с нее деньги. Полицейские быстро ее задержали.

21-летний молодой человек потерял свою банковскую карту в районе ж/д вокзала. 57-летняя женщина нашла ее, но не поспешила сдать свою находку в полицию или банк. Она потратила около 3 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе транспортной полиции.

Полицейские быстро вычислили подозреваемую и доставили ее в отдел. Теперь женщине грозит уголовная статья, она уже находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Екатеринбурге грабитель не смог попасть в магазин, который выбрал для злодеяния, поэтому он поджег его. Под раздачу попали и рядом стоящие авто. Несколько машин грабитель-неудачник поцарапал, а другим авто проткнул шины.

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