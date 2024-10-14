Жительнице Нижнего Тагила грозит уголовное дело за кражу с банковской карты

21-летний молодой человек потерял свою банковскую карту в районе ж/д вокзала. 57-летняя женщина нашла ее, но не поспешила сдать свою находку в полицию или банк. Она потратила около 3 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе транспортной полиции.