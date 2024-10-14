Жительнице Нижнего Тагила грозит уголовное дело за кражу с банковской карты

Posted 14 октября, 10:22
Published 14 октября, 10:22
Modified 14 октября, 10:32
Updated 14 октября, 10:32
21-летний молодой человек потерял свою банковскую карту в районе ж/д вокзала. 57-летняя женщина нашла ее, но не поспешила сдать свою находку в полицию или банк. Она потратила около 3 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе транспортной полиции.
Полицейские быстро вычислили подозреваемую и доставили ее в отдел. Теперь женщине грозит уголовная статья, она уже находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что в Екатеринбурге грабитель не смог попасть в магазин, который выбрал для злодеяния, поэтому он поджег его. Под раздачу попали и рядом стоящие авто. Несколько машин грабитель-неудачник поцарапал, а другим авто проткнул шины.