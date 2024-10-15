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Posted 15 октября, 08:22

Published 15 октября, 08:22

Modified 15 октября, 12:01

Updated 15 октября, 12:01

11 октября Уральская УГМС не нашла выбросов в Нижнем Тагиле

11 октября Уральская УГМС не нашла выбросов в Нижнем Тагиле

15 октября 2024, 08:22
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Выбросы
Специалисты Уральского гидрометцентра, проверявшие воздух 11 октября в Нижнем Тагиле, не нашли в нем загрязнений. Но жители города считают иначе: вонь, дышать невозможно.

За период с 1 по 14 октября синоптики выявили повышение опасных веществ в воздухе только один раз: 8 октября, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Однако отметим, что 8 октября сообщения о неприятном запахе или о аномальных красно-кирпичных облаках над производствами в редакцию TagilCity.ru не поступало. А вот в другие дни, когда специалисты загрязнений не выявляли, жалоб было хоть отбавляй.

Особенно отличился ЕВРАЗ НТМК 11 октября. Жители города заметили огромное облако кирпичного цвета над заводом. Читатели присылали нам фотографии и рассказывали о невыносимом запахе на улице. Синоптики ничего в этот день не нашли.

Редакция TagilCity.ru ежедневно фиксирует качество воздухаРедакция TagilCity.ru ежедневно фиксирует качество воздуха
Редакция TagilCity.ru ежедневно фиксирует качество воздуха. Фото: 1MI

Сказать точно о том, как работает оборудование, которым пользуются предсказатели погоды, нельзя. Но можно отметить, что выбросы фиксируются тогда, когда ничем не пахнет. А когда на улицу невозможно выйти, а в окно видно, как город погружается в красный туман — выбросов нет.

Напомним, что редакция TagilCity.ru каждую неделю собирает экологическую подборку. Например с 7 по 13 октября в Нижнем Тагиле и Свердловской области происходило минимум по 1 такому событию в день.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Воздух#Окружающая среда#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха#Чистый воздух#Вредные выбросы
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