11 октября Уральская УГМС не нашла выбросов в Нижнем Тагиле

Сказать точно о том, как работает оборудование, которым пользуются предсказатели погоды, нельзя. Но можно отметить, что выбросы фиксируются тогда, когда ничем не пахнет. А когда на улицу невозможно выйти, а в окно видно, как город погружается в красный туман — выбросов нет.