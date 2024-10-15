tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 03:19

Published 15 октября, 03:19

Modified 15 октября, 03:21

Updated 15 октября, 03:21

Автомобиль врезался в автобус на перекрестке в Екатеринбурге

Автомобиль врезался в автобус на перекрестке в Екатеринбурге

15 октября 2024, 03:19
Фото: «КП-Екатеринбург»
В Екатеринбурге произошло столкновение автомобиля с пассажирским автобусом на перекрестке улиц Восточная — Малышева. ДТП случилось 14 октября 2024 года.

По словам очевидца, после столкновения водитель общественного транспорта не сразу выпустил людей из салона. Сперва он вышел сам, чтобы поговорить с автомобилистом, пишет «КП-Екатеринбург».

Также известно, что в результате ЧП повредился бок автомобиля. Пострадавших в аварии нет, рассказали в пресс-службе автоинспекции города.

Напомним, 5 октября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель легковой машины врезался в грузовик. В результате автомобилиста отвезли в медучреждение.

Пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке в ЕкатеринбургеАвтобус и грузовик столкнулись на перекрестке в ЕкатеринбургеАвтомобиль влетел в дорожное ограждение на Старателе в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автобус#Столкновение#Автомобиль#Пассажиры#Водитель#ЧП#Перекресток#Очевидец#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика