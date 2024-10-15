Автомобиль врезался в автобус на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 15 октября, 03:19
Published 15 октября, 03:19
Modified 15 октября, 03:21
Updated 15 октября, 03:21
По словам очевидца, после столкновения водитель общественного транспорта не сразу выпустил людей из салона. Сперва он вышел сам, чтобы поговорить с автомобилистом, пишет «КП-Екатеринбург».
Также известно, что в результате ЧП повредился бок автомобиля. Пострадавших в аварии нет, рассказали в пресс-службе автоинспекции города.
Напомним, 5 октября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель легковой машины врезался в грузовик. В результате автомобилиста отвезли в медучреждение.