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Posted 15 октября, 10:28

Published 15 октября, 10:28

Modified 15 октября, 10:30

Updated 15 октября, 10:30

Более 10 тысяч автомобилей эвакуировано с улиц Екатеринбурга с начала года

Более 10 тысяч автомобилей эвакуировано с улиц Екатеринбурга с начала года

15 октября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Более 10 тысяч машин принудительно забрали с улиц Екатеринбурга с начала 2024 года.

Сообщается, что эвакуированные автомобили были неправильно припаркованы. Также есть проблема с эвакуацией транспортных средств, которые припаркованы без нарушений, но они стоят на протяжении длительного времени, рассказал ЕАН майор МВД Антон Попов.

В администрации города сообщили, что убрать брошенные машины непросто, так как не всегда получается найти владельца, а также неясно, кто будет платить за перемещение транспорта.

Напомним, в минувшие выходные в Нижнем Тагиле проводились рейды по вычислению грубых нарушений ПДД.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#ГИБДД#Статистика#Эвакуация#Автомобиль#Екатеринбург
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