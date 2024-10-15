Более 10 тысяч автомобилей эвакуировано с улиц Екатеринбурга с начала года

Posted 15 октября, 10:28
Published 15 октября, 10:28
Modified 15 октября, 10:30
Updated 15 октября, 10:30
Сообщается, что эвакуированные автомобили были неправильно припаркованы. Также есть проблема с эвакуацией транспортных средств, которые припаркованы без нарушений, но они стоят на протяжении длительного времени, рассказал ЕАН майор МВД Антон Попов.
В администрации города сообщили, что убрать брошенные машины непросто, так как не всегда получается найти владельца, а также неясно, кто будет платить за перемещение транспорта.
Напомним, в минувшие выходные в Нижнем Тагиле проводились рейды по вычислению грубых нарушений ПДД.