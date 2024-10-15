Девочка в Екатеринбурге сломала позвоночник в батутном парке

Posted 15 октября, 09:55
Published 15 октября, 09:55
Modified 15 октября, 09:57
Updated 15 октября, 09:57
Родители, которые пришли вместе с детьми на праздник, отдали их инструктору на занятие. Через некоторое время дети прибежали к взрослым и рассказали, что девочка упала и не может встать. По словам ее отца, в клинике ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника, пишет Е1.
Сейчас девочке нельзя сидеть. Ей предстоит пройти курс лечения и реабилитации, а также записаться в бассейн, чтобы укрепить спину. На полное восстановление уйдет год. В батутном парке отец ребенка не смог выпросить записи с видеокамер и договориться о выплате компенсации.
Мужчина рассказал что его жена перед посещением «Отрыва» не подписывала договор, как и заказчица праздника. Им прислали только электронную пустую форму договора оказания услуг. В ПДН сейчас проводят проверку по факту случившегося. В администрации парка рассказали, что девочку ознакомили с техникой безопасности.
Также сотрудники заведения предоставили видеозапись, где мама встречает пострадавшего ребенка. Девочка передвигалась сама, без помощи, а затем они ушли вместе с медиками. По мнению сотрудников «Отрыва», родители злоупотребляют законом «О защите прав потребителя».
Напомним, в Екатеринбурге на женщину упали качели около ТЮЗа. Горожанка пострадала.