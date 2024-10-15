Девочка в Екатеринбурге сломала позвоночник в батутном парке

Родители, которые пришли вместе с детьми на праздник, отдали их инструктору на занятие. Через некоторое время дети прибежали к взрослым и рассказали, что девочка упала и не может встать. По словам ее отца, в клинике ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника, пишет Е1.