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Posted 15 октября, 09:55

Published 15 октября, 09:55

Modified 15 октября, 09:57

Updated 15 октября, 09:57

Девочка в Екатеринбурге сломала позвоночник в батутном парке

Девочка в Екатеринбурге сломала позвоночник в батутном парке

15 октября 2024, 09:55
В Екатеринбурге девочка сломала позвоночник в батутном парке «Отрыв», куда она пришла на день рождения к подруге. Происшествие случилось 29 сентября 2024 года.

Родители, которые пришли вместе с детьми на праздник, отдали их инструктору на занятие. Через некоторое время дети прибежали к взрослым и рассказали, что девочка упала и не может встать. По словам ее отца, в клинике ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника, пишет Е1.

Сейчас девочке нельзя сидеть. Ей предстоит пройти курс лечения и реабилитации, а также записаться в бассейн, чтобы укрепить спину. На полное восстановление уйдет год. В батутном парке отец ребенка не смог выпросить записи с видеокамер и договориться о выплате компенсации.

Мужчина рассказал что его жена перед посещением «Отрыва» не подписывала договор, как и заказчица праздника. Им прислали только электронную пустую форму договора оказания услуг. В ПДН сейчас проводят проверку по факту случившегося. В администрации парка рассказали, что девочку ознакомили с техникой безопасности.

Также сотрудники заведения предоставили видеозапись, где мама встречает пострадавшего ребенка. Девочка передвигалась сама, без помощи, а затем они ушли вместе с медиками. По мнению сотрудников «Отрыва», родители злоупотребляют законом «О защите прав потребителя».

Напомним, в Екатеринбурге на женщину упали качели около ТЮЗа. Горожанка пострадала.

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