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Posted 15 октября, 11:11

Published 15 октября, 11:11

Modified 15 октября, 11:11

Updated 15 октября, 11:11

ФОМС рассказал об объемах применения ИИ при проведении маммографий

ФОМС рассказал об объемах применения ИИ при проведении маммографий

15 октября 2024, 11:11
Фото: 1MI
С января по июль текущего года в России было проведено около 600 тысяч маммографий с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Илья Баланин, глава Фонда обязательного медицинского страхования, отметил, что одно из основных направлений работы ФОМС заключается в совершенствовании применения ИИ для диагностики рака молочной железы.

По словам председателя ФОМС, современные технологии способствуют улучшению диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, информирует ТАСС. Внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику, особенно в области диагностики рака молочной железы, является приоритетной задачей. За первые семь месяцев этого года было проведено 598 562 маммографических исследования с использованием ИИ.

Баланин также добавил, что благодаря системам поддержки принятия решений на базе ИИ улучшается доступ к медицинским услугам, сокращается время, необходимое для анализа и составления заключений. Это также способствует снижению количества медицинских ошибок и оптимизации расходования средств на лечение за счет раннего выявления онкологических заболеваний.

По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди.

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