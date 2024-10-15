ФОМС рассказал об объемах применения ИИ при проведении маммографий

Баланин также добавил, что благодаря системам поддержки принятия решений на базе ИИ улучшается доступ к медицинским услугам, сокращается время, необходимое для анализа и составления заключений. Это также способствует снижению количества медицинских ошибок и оптимизации расходования средств на лечение за счет раннего выявления онкологических заболеваний.