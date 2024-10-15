ФОМС рассказал об объемах применения ИИ при проведении маммографий

Posted 15 октября, 11:11
Published 15 октября, 11:11
Modified 15 октября, 11:11
Updated 15 октября, 11:11
Илья Баланин, глава Фонда обязательного медицинского страхования, отметил, что одно из основных направлений работы ФОМС заключается в совершенствовании применения ИИ для диагностики рака молочной железы.
По словам председателя ФОМС, современные технологии способствуют улучшению диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, информирует ТАСС. Внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику, особенно в области диагностики рака молочной железы, является приоритетной задачей. За первые семь месяцев этого года было проведено 598 562 маммографических исследования с использованием ИИ.
Баланин также добавил, что благодаря системам поддержки принятия решений на базе ИИ улучшается доступ к медицинским услугам, сокращается время, необходимое для анализа и составления заключений. Это также способствует снижению количества медицинских ошибок и оптимизации расходования средств на лечение за счет раннего выявления онкологических заболеваний.
По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди.