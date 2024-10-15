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Posted 15 октября, 09:19

Published 15 октября, 09:19

Modified 15 октября, 09:21

Updated 15 октября, 09:21

Инженеры «Уральских авиалиний» разобрали самолет, который сел в пшеничном поле

Инженеры «Уральских авиалиний» разобрали самолет, который сел в пшеничном поле

15 октября 2024, 09:19
Фото: 1MI
Сюжет
Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле
Самолет компании «Уральские авиалинии», который сел в пшеничном поле под Новосибирском, был полностью разобран.

Работы начались в сентябре 2024 года. В течение этого времени рабочие убрали элементы салона, где летели пассажиры, а также кабины пилотов, кондиционеры, радиоэлектронику и другие части самолета, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Кроме того, были сняты оба двигателя. Все оборудование будет отправлено в техцентр перевозчика. Воздушный транспорт сейчас уже списан.

Напомним, самолет летел из Сочи в Омск и из-за технических неполадок совершил внеплановую посадку. Пострадавших в результате инцидента не было.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Самолет#Рабочие#Демонтаж#Уральские авиалинии#Екатеринбург#Воздушное судно#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле
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