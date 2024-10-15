Инженеры «Уральских авиалиний» разобрали самолет, который сел в пшеничном поле

Posted 15 октября, 09:19
Published 15 октября, 09:19
Modified 15 октября, 09:21
Updated 15 октября, 09:21
Работы начались в сентябре 2024 года. В течение этого времени рабочие убрали элементы салона, где летели пассажиры, а также кабины пилотов, кондиционеры, радиоэлектронику и другие части самолета, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Кроме того, были сняты оба двигателя. Все оборудование будет отправлено в техцентр перевозчика. Воздушный транспорт сейчас уже списан.
Напомним, самолет летел из Сочи в Омск и из-за технических неполадок совершил внеплановую посадку. Пострадавших в результате инцидента не было.