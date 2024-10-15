Инженеры «Уральских авиалиний» разобрали самолет, который сел в пшеничном поле

Работы начались в сентябре 2024 года. В течение этого времени рабочие убрали элементы салона, где летели пассажиры, а также кабины пилотов, кондиционеры, радиоэлектронику и другие части самолета, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».