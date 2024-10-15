tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 10:38

Published 15 октября, 10:38

Modified 15 октября, 10:40

Updated 15 октября, 10:40

Из Нижнего Тагила в зону СВО отправили гуманитарную помощь для земляков

Из Нижнего Тагила в зону СВО отправили гуманитарную помощь для земляков

15 октября 2024, 10:38
Фото: 1MI
Тагильчанам — бойцам СВО отправили вещи и инструменты, которые им необходимы на передовой.

Очередную партию гумпомощи отправили из Нижнего Тагила в зону проведения специальной военной операции.

Ранее земляки, которые сейчас находятся на СВО, сообщали, что им необходимы инструменты, аккумуляторы, шлифовальная и стиральная машинки. Все это и многое другое по обращениям военнослужащих собрано на средства местного благотворительного фонда. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети Вконтакте.

Градоначальник также поблагодарил всех, кто поддерживает связь с бойцами на передовой и сопровождают гуманитарные рейсы.

Ранее митрополит Екатеринбургский сравнил участников СВО с хирургами.

Депутат Заксобрания Свердловской области Коробейников не уходил на СВО
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Екатеринбург#СВО#Гумпомощь#Боец СВО#Зона СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика