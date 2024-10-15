Из Нижнего Тагила в зону СВО отправили гуманитарную помощь для земляков

Posted 15 октября, 10:38
Published 15 октября, 10:38
Modified 15 октября, 10:40
Updated 15 октября, 10:40
Очередную партию гумпомощи отправили из Нижнего Тагила в зону проведения специальной военной операции.
Ранее земляки, которые сейчас находятся на СВО, сообщали, что им необходимы инструменты, аккумуляторы, шлифовальная и стиральная машинки. Все это и многое другое по обращениям военнослужащих собрано на средства местного благотворительного фонда. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети Вконтакте.
Градоначальник также поблагодарил всех, кто поддерживает связь с бойцами на передовой и сопровождают гуманитарные рейсы.
Ранее митрополит Екатеринбургский сравнил участников СВО с хирургами.