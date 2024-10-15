Из-за вспышки пневмонии в Свердловской области вырос спрос на антибиотики

Posted 15 октября, 09:17
Published 15 октября, 09:17
Modified 15 октября, 09:19
Updated 15 октября, 09:19
Из-за массовой заболеваемости пневмонией среди школьников вырос спрос на «Амоксициллин». К тому же в области фиксируют традиционный осенний подъем заболеваемости различными инфекциями, пишет URA.RU.
Однако, как отметил источник журналистов, препарата достаточно и его дефицит не ожидается.
Отметим, пневмонию лечат только врачи. На начальных этапах лекарства вводят внутривенно, а только потом переходят к таблеткам. Важно не начинать лечение антибиотиками, если нет уверенности в природе заболевания.
9 октября сообщалось о еще двух школах Екатеринбурга, которые перешли на дистанционный режим работы из-за инфекции.