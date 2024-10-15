tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 09:17

Published 15 октября, 09:17

Modified 15 октября, 09:19

Updated 15 октября, 09:19

Из-за вспышки пневмонии в Свердловской области вырос спрос на антибиотики

Из-за вспышки пневмонии в Свердловской области вырос спрос на антибиотики

15 октября 2024, 09:17
Фото: 1MI
В Свердловской области из-за вспышки пневмонии вырос спрос на популярный антибиотик. Врачи предупреждают: самолечение — опасно.

Из-за массовой заболеваемости пневмонией среди школьников вырос спрос на «Амоксициллин». К тому же в области фиксируют традиционный осенний подъем заболеваемости различными инфекциями, пишет URA.RU.

Однако, как отметил источник журналистов, препарата достаточно и его дефицит не ожидается.

Отметим, пневмонию лечат только врачи. На начальных этапах лекарства вводят внутривенно, а только потом переходят к таблеткам. Важно не начинать лечение антибиотиками, если нет уверенности в природе заболевания.

9 октября сообщалось о еще двух школах Екатеринбурга, которые перешли на дистанционный режим работы из-за инфекции.

В школах Екатеринбурга отменили массовые мероприятия из-за вспышки пневмонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор Свердловской области разрушил мифы об ОРВИВ Свердловской области появился еще один «Заслуженный врач РФ»В Екатеринбурге в два раза выросло количество закрытых на карантин школ
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Лечение#Медицина#Врач#ОРВИ#Лекарства#Пневмония#Дефицит#Аптека#Екатеринбург#Антибиотики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика