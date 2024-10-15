Как сделать теплую грядку из опавших листьев: хитрости осеннего садоводства

Posted 15 октября, 13:46
Published 15 октября, 13:46
Modified 15 октября, 13:48
Updated 15 октября, 13:48
Теплая грядка — это способ поддержания в почве оптимальной температуры и влажности для корней растений. Метод основан на разложении органических веществ, в процессе которого выделяется тепло — необходимое для роста и развития любых, особенно теплолюбивых растений. Это особенно актуально в холодное время года, когда растения нуждаются в дополнительной защите.
Теплую грядку осенью лучше всего делать из опавших листьев. Дачники часто не знают, куда их деть, поэтому чаще всего их попросту выбрасывают, а в лучшем случае отправляют в компост. Между тем опавшие листья являются отличным и экологически безопасным источником органического материала. В идеале лучше использовать листья дуба или клена, однако подойдет и листва плодовых деревьев — яблонь, вишен, груш и слив. Главное, чтобы листья не были поражены вредителями и болезнями.
Кроме того, для организации теплой грядки вам понадобятся:
Выберите подходящее место для вашей грядки — оно должно быть солнечным и защищенным от сильных ветров. Очистите пространство от травы и мусора. Далее укладываем слои.
Аккуратно утрамбовывайте каждый слой, чтобы избежать образования пустот, в которых будет задерживаться вода. Если вам кажется, что грядка получилась слишком низкой, то последовательность слоев можно повторить. При необходимости добавьте еще слой листьев для достижения желаемой высоты.
А далее оставляем грядку в покое. Она будет жить своей природной жизнью и постепенно нагреваться. Принцип простой. Преющий навоз вкупе с органикой повышает температуру внутренних слоёв до 60 градусов. Тепло будет подниматься и к поверхности грядки, — рекомендуют эксперты портала «Новый очаг».
Если в вашем регионе бывают затяжные либо очень сильные дожди, вокруг грядки обязательно выкопайте дренажные канавы, которые помогут избежать затопления. Чтобы процесс выработки тепла шел и зимой, защитите теплую грядку от сильных морозов, замульчировав ее слоем сена, соломы или агроволокна. Однако мульчу нужно будет убрать уже ранней весной, чтобы грядка не «запаривалась» и быстрее просыхала.
Процесс разложения в теплой грядке может занять от нескольких месяцев до года. Однако уже через несколько недель почва начнет обогащаться, а для посева она пригодна в течение четырех лет. Главное — соблюдать принципы севооборота и чередовать огородные культуры.
В первый год лучше сажать бахчевые культуры или огурцы. А вот следующей весной настанет время баклажанов, перцев, помидоров и других пасленовых. На третий и четвертый год высаживайте капусту, зелень, редис, репу и прочие корнеплоды, — советуют эксперты портала «Ваше хозяйство».
Один из несомненных плюсов теплой грядки — отсутствие необходимости в дополнительной подкормке. По мере разложения органики почва постоянно обогащается, поддерживается необходимый баланс витаминов и микроэлементов. Растения будут расти как на дрожжах, а вам останется лишь убирать урожай.
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