Как сделать теплую грядку из опавших листьев: хитрости осеннего садоводства

Теплую грядку осенью лучше всего делать из опавших листьев. Дачники часто не знают, куда их деть, поэтому чаще всего их попросту выбрасывают, а в лучшем случае отправляют в компост. Между тем опавшие листья являются отличным и экологически безопасным источником органического материала. В идеале лучше использовать листья дуба или клена, однако подойдет и листва плодовых деревьев — яблонь, вишен, груш и слив. Главное, чтобы листья не были поражены вредителями и болезнями.