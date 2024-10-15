Клиентам ВТБ Лизинг доступны специальные условия на автомобили EXEED 2024 года

EXEED — премиальный бренд автоконцерна Chery. Стильные, качественные и надёжные автомобили произведены согласно высоким стандартам качества. Автопроизводитель предоставляет 7 лет или 200 000 км пробега гарантии на все модели марки. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за прошедшие девять месяцев 2024 года в России было продано 33 324 автомобилей марки EXEED, что на 12,4% больше в сравнении с январём-сентябрём 2023 года. Автомобили EXEED занимают лидирующие позиции на рынке и входят в топ-10 самых популярных марок.