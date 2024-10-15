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Posted 15 октября, 13:03

Published 15 октября, 13:03

Modified 15 октября, 13:05

Updated 15 октября, 13:05

Конкурс «Мелодии из первых уст» в Нижнем Тагиле будет проходить онлайн

Конкурс «Мелодии из первых уст» в Нижнем Тагиле будет проходить онлайн

15 октября 2024, 13:03
Фото: 1MI
В 2024 году в Нижнем Тагиле изменится формат городского конкурса юных авторов песен «Мелодии из первых уст».

Из-за высокой заболеваемости детей и в связи с введенным в Нижнем Тагиле противоэпидемическим режимом, конкурс «Мелодии из первых уст» в 2024 году будет проходить онлайн.

Участникам нужно записать видео с песней и до 23 октября 2024 года прислать заявку со ссылкой. Самые лучшие исполнители смогут увидеть свои записи на сайте ГДДЮТ и оценить других, выяснила редакция TagilCity.ru.

Затем компетентное жюри выберет победителей. Они смогут поучаствовать в Окружном этапе областного фестиваля «Урал-Mix».

Напомним, что в прошлом году более пяти тысяч детей приняли участие в фестивале «Адрес детства — мой Нижний Тагил».

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