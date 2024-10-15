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Posted 15 октября, 14:23

Published 15 октября, 14:23

Modified 15 октября, 14:25

Updated 15 октября, 14:25

Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга этой зимой посвятят снеговикам

Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга этой зимой посвятят снеговикам

15 октября 2024, 14:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге построят сказочный город изо льда стоимостью почти 25 млн.

Городская администрация ищет подрядчика, который за 24,5 миллиона рублей построит сказочный ледяной город. Он расположится на улицах Воеводина, Горького и Малышева. Территорию для безопасности огородят и установят видеонаблюдение.

Ледяные скульптуры посвятят Международному дню снеговиков, который отмечается 18 января. Кроме скульптур подрядчику предстоит установить ель и сделать иллюминацию. Такая информация появилась на портале госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 30 октября. Победителя определят 2 ноября.

Фото: проектная документация

Напомним, главной темой ледового городка в прошлом году стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Ледовый городок#Ледовая скульптура#Екатеринбург
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