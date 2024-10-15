Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга этой зимой посвятят снеговикам

Posted 15 октября, 14:23
Published 15 октября, 14:23
Modified 15 октября, 14:25
Updated 15 октября, 14:25
Городская администрация ищет подрядчика, который за 24,5 миллиона рублей построит сказочный ледяной город. Он расположится на улицах Воеводина, Горького и Малышева. Территорию для безопасности огородят и установят видеонаблюдение.
Ледяные скульптуры посвятят Международному дню снеговиков, который отмечается 18 января. Кроме скульптур подрядчику предстоит установить ель и сделать иллюминацию. Такая информация появилась на портале госзакупок.
Заявки на участие принимаются до 30 октября. Победителя определят 2 ноября.
Напомним, главной темой ледового городка в прошлом году стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина.