Названы виды рыбы, улучшающие слух

Posted 15 октября, 15:54
Published 15 октября, 15:54
Modified 16 октября, 11:55
Updated 16 октября, 11:55
Научные сотрудники Бостонской больницы и центра женского здоровья Бригама проанализировали состояние здоровья более чем у 70 тыс. человек. Ученые учли рацион их питания, особенно количество потребляемых рыбы и морепродуктов. Помимо этого, была собрана информация о наличии нарушения слуха под названием тиннитус — эта патология вызывает различные шумы и звоны без внешнего воздействия, пишет regions.ru.
Было установлено, что у людей, потребляющих более двух порций рыбы в неделю, риск возникновения шума в ушах был почти на 25% ниже. При этом отмечен положительный эффект на слух от потребления сортов белой рыбы — трески, палтуса, тунца и моллюсков.