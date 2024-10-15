Названы виды рыбы, улучшающие слух

Было установлено, что у людей, потребляющих более двух порций рыбы в неделю, риск возникновения шума в ушах был почти на 25% ниже. При этом отмечен положительный эффект на слух от потребления сортов белой рыбы — трески, палтуса, тунца и моллюсков.