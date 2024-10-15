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Posted 15 октября, 15:54

Published 15 октября, 15:54

Modified 16 октября, 11:55

Updated 16 октября, 11:55

Названы виды рыбы, улучшающие слух

15 октября 2024, 15:54
Ученые из Великобритании провели исследование влияния употребления рыбной продукции на возникновение проблем со слухом.

Научные сотрудники Бостонской больницы и центра женского здоровья Бригама проанализировали состояние здоровья более чем у 70 тыс. человек. Ученые учли рацион их питания, особенно количество потребляемых рыбы и морепродуктов. Помимо этого, была собрана информация о наличии нарушения слуха под названием тиннитус — эта патология вызывает различные шумы и звоны без внешнего воздействия, пишет regions.ru.

Было установлено, что у людей, потребляющих более двух порций рыбы в неделю, риск возникновения шума в ушах был почти на 25% ниже. При этом отмечен положительный эффект на слух от потребления сортов белой рыбы — трески, палтуса, тунца и моллюсков.

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