Не зона, а курорт: рейтинг тюрем Нижнего Тагила

Помещения в «Красной утке» напоминают казармы. В них есть место для отдыха и кухня, оснащенная самым необходимым, включая микроволновую печь. Осужденные имеют около полутора часов свободного времени в сутки. Тратят они его, как правило, на кино, настольные игры (нарды, шахматы), на посещение библиотеки, спортивного и актового залов. Однако делать это могут только те, кто хорошо себя ведет. Они же имеют право на свидание с проживанием с близкими родственниками.