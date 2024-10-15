Не зона, а курорт: рейтинг тюрем Нижнего Тагила

Posted 15 октября, 05:42
Published 15 октября, 05:42
Modified 15 октября, 06:08
Updated 15 октября, 06:08
Учреждение строгого режима располагается в районе станции Сан-Донато, на территории, ограниченной лесом, в двух километрах от поселка Рудник им. III Интернационала. Здесь содержатся приговоренные к тюремным срокам за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также рецидивисты.
Колония разделена на помещения, оборудованные санузлом и умывальником и вмещающие в себя до 8 человек. При этом на каждого из них выделено 4 квадратных метра. Максимальное число заключенных достигает 2 тысяч 173 человек.
Для осужденных, находящихся в ИК на облегченных условиях, доступен сон в дневное время суток и отдых за книгой в оборудованном читальном зале. Там же находится живой уголок. В общежитии обустроены душевая, прачечная, тренажерный зал, площадка для игр с мячом и кухня с электроплитами, большим столом и рукомойником.
Еще в 2019 году сообщалось, что заключенные колонии №12 сняли несколько музыкальных клипов. Один из них они посвятили рэперу Басте, приглашая его в гости, а в другом по-новому исполнили песню группы Metallica.
В этом же году была снята и короткометражка «Прощение», где главную роль исполнил отбывающий здесь наказание Юрий Сигарев, брат писателя и режиссера Василия Сигарева. В процессе участвовали свыше 30 человек, в том числе сотрудники ФСИН.
Ребята действительно вкладывают в свое творчество душу, стараются. Их песни — хиты нашей ИК, — говорил ранее начальник отдела по воспитательной работе Вадим Иванов.
В прошлом году в Нижнем Тагиле стали появляться «золотые» остановки. Эти сооружения — работа осужденных. Почти 25 человек изготовили два десятка комплексов из высокоуглеродной стали и покрыли специальной краской, которая выдерживает любые погодные условия.
Кроме того, в колонии занимаются пошивом спецодежды для Сургутской городской клинической станции СМП, что позволяет заключенным проходить реабилитацию, социализироваться и при этом получать деньги за работу. В ИК также есть возможность производить продукцию из металла и дерева.
Только за неполный 2024 год сумма выполненных работ по заключенным контрактам превысила 1 миллиард 176 миллионов рублей, — говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.
Интересным фактом считается то, что здесь отбывает наказание 63-летний криминальный авторитет, лидер ОПГ «Общак» Эдуард Сахнов (Сахно), который получил свой первый срок еще в 18 лет. В тагильское исправучреждение его перевели в 2018 году, и, по мнению экспертов, целью было «наведение порядка» на зоне.
Редакция TagilCity.ru промониторила отзывы об ИК №12. Да, есть и такое. Публикуем самые интересные:
Шикарное место! Заборы крепкие, собаки лютые, вышки меткие! — считает Эл В.
Ну, что могу сказать, муж сидел там 9 лет… Запускали с опозданием, но выходить обязательно в 9:00 утра. Много воды уж с тех пор утекло, но ананас не забуду никогда. Привезли ананас, нам говорят: «Цветы нельзя! Тем более в горшках». «Это ананас!». Буду умирать, но это вспоминать, — написала Marta M.
Одно из неофициальных названий колонии, расположенной на улице Кулибина, 61, — «Красная утка» — объясняется специалистами следующим образом: «красная», значит, находящаяся под жестким контролем администрации, а «утка» — название осужденных за антисоветчину.
Колония появилась в период ВОВ, сначала сюда отправляли пленных немцев, потом малолетних осужденных. Правда, они устроили побег. Потом их всех нашли, но «зону» пришлось расформировать. Место для содержания бывших сотрудников силовых структур здесь создали ближе к концу 1950-х годов, — вспоминал ветеран ГУФСИН Александр Коновалов.
Муж дочери Леонида Брежнева — Юрий Чурбанов стал одним из самых известных заключенных 13-й ИК, чьи записи опубликовал корреспондент советской газеты «Труд». Новостной заголовок пестрил надписью «Зона красных петухов», что очень не понравилось самим заключенным, ведь термин «по понятиям» имеет однозначное определение. В последствии журналисту пришлось извиняться за опубликованное.
Помещения в «Красной утке» напоминают казармы. В них есть место для отдыха и кухня, оснащенная самым необходимым, включая микроволновую печь. Осужденные имеют около полутора часов свободного времени в сутки. Тратят они его, как правило, на кино, настольные игры (нарды, шахматы), на посещение библиотеки, спортивного и актового залов. Однако делать это могут только те, кто хорошо себя ведет. Они же имеют право на свидание с проживанием с близкими родственниками.
Штрафной изолятор в колонии, по отметкам администрации учреждения, не пустует. Туда могут отправить за нарушение режима (подъем в 6:00, отбой в 22:00) или, например, за вынос продуктов питания из столовой.
На базе колонии создан вокально-инструментальный ансамбль «БС». Его исполнители обычно выбирают патриотическую направленность, но не забывают «маму, которая ждет».
Этот термин, обозначающий еще одно неофициальное название исправительной колонии, отмечен долькой юмора. Именно в «санатории» заключенные находятся на более простых условиях, получив «отпуск» без возможности выйти на волю. Здесь есть настольный теннис, бильярд и живой уголок, требующий тщательного ухода. В здании также оборудован стоматологический кабинет и храм.
Осужденные изготавливают детали для УВЗ, различную мебель, трудятся в кузнице, автосервисе и даже выращивают овощи. Есть и мелкие задачи: рамки для фото, нарды и прочее. Полученные деньги тратят на продукты, но могут и заказать себе что-нибудь.
Прекрасное место, меня исправили и научили жить по-честному. Начальник — прекрасный порядочный и честный человек. Давно надо было мне туда попасть: жить научился, — сообщил инкогнито 6847.
Толковый начальник, хоть и обремененный многими приметами времени. В колонии порядок жестко контролируется администрацией. Работает УДО. Однако сидеть всегда хреново… — пояснил Иван Церулик.
По житу-быту — отлично. Один минус — телефонов нет, я сам недавно оттуда, курорт, так сказать, центр реабилитации!!! — написал Денис Огурцов.
Продолжение следует…