Несколько домов на Тагилстрое останутся без отопления и горячей воды в Нижнем Тагиле

Теплотрассу перекроют на улице Шевченко на дома с нечетными номерами: с №1 по №7. На улице Кутузова теплотрасса будет перекрыта на дома с четными номерами: с №2 по №8. Местные жители останутся на несколько часов без горячей воды и тепла.