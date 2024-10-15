Несколько домов на Тагилстрое останутся без отопления и горячей воды в Нижнем Тагиле

Posted 15 октября, 11:47
Published 15 октября, 11:47
Modified 15 октября, 11:54
Updated 15 октября, 11:54
На теплотрассе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы с 8:00 до 17:00, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ЕДДС.
Теплотрассу перекроют на улице Шевченко на дома с нечетными номерами: с №1 по №7. На улице Кутузова теплотрасса будет перекрыта на дома с четными номерами: с №2 по №8. Местные жители останутся на несколько часов без горячей воды и тепла.
Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле перекроют движение на переезде на Индустриальной улице из-за работ.