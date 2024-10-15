Никакой дачной ссылки: как за считанные минуты удалить старые жирные пятна с одежды

Если соль не помогла, не расстраивайтесь — воспользуйтесь уксусом. Смешайте равные части уксуса и воды, промокните в этом растворе тряпочку и аккуратно протрите пятно. После этого промойте участок со средством для стирки или хозяйственным мылом и смойте водой. Уксус не только очищает, но и дезинфицирует.