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Posted 15 октября, 15:10

Published 15 октября, 15:10

Modified 15 октября, 15:12

Updated 15 октября, 15:12

Никакой дачной ссылки: как за считанные минуты удалить старые жирные пятна с одежды

Никакой дачной ссылки: как за считанные минуты удалить старые жирные пятна с одежды

15 октября 2024, 15:10
Фото: Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Жирные пятна на одежде портят настроение, особенно если речь идет о любимом платье или милой сердцу рубашке. Но расстраиваться не стоит: удалить их намного проще, чем кажется. И даже на дорогую бытовую химию тратиться не придется.

Чем быстрее вы обнаружите пятно, тем проще будет справиться с загрязнением. Но даже если оно уже засохло и въелось в волокна ткани, не паникуйте. Существует множество эффективных методов, которые могут помочь.

Например, прекрасно справляется с проблемой наша давняя палочка-выручалочка — пищевая сода, которую мы смешаем с обычным столовым уксусом. Насыпьте немного пищевой соды на пятно. Смешайте 9-процентный уксус с водой в равных пропорциях и аккуратно полейте на соду. Подождите несколько минут, после чего аккуратно очистите поверхность губкой.

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Не стоит недооценивать и обычное средство для мытья посуды — оно отлично справляется с жирными пятнами. Нанесите небольшое количество средства на пятно и мягко вотрите в ткань. Оставьте на 5-10 минут, затем промойте холодной водой.

Также неплохо справляется с проблемой водка или разведенный спирт. Смочите ватный диском в водке и аккуратно промокните пятно, после этого промойте водой.

Соль — это не только природный консервант, но и отличный помощник в борьбе с жирными пятнами. Просто аккуратно посыпьте пятно солью и оставьте на 15–20 минут. Соль впитает излишки жира. Затем стряхните соль, протрите пятно влажной тканью и постирайте одежду в обычном режиме.

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Если соль не помогла, не расстраивайтесь — воспользуйтесь уксусом. Смешайте равные части уксуса и воды, промокните в этом растворе тряпочку и аккуратно протрите пятно. После этого промойте участок со средством для стирки или хозяйственным мылом и смойте водой. Уксус не только очищает, но и дезинфицирует.

Не забудьте об основных принципах обращения с разными тканями: все они требуют индивидуального подхода. Например, для деликатных тканей избегайте агрессивных средств и высоких температур при стирке. Для натуральных тканей можно применять более агрессивные методы, но и тут проявляйте осторожность, особенно если ткань окрашена.

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