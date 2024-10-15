Обнаружили вовремя: свердловские врачи спасли мужчину со смертельной опухолью почки

С начала года в Каменске-Уральском врачи выявили онкологию у 25 больных. Преобладает рак молочной железы — 12 случаев. На втором месте — рак кишечника. В Минздраве напомнили, что рак на ранних стадиях хорошо поддается лечению. Люди полностью выздоравливают и продолжают жить обычной жизнью.