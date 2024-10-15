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Posted 15 октября, 16:04

Published 15 октября, 16:04

Modified 15 октября, 16:06

Updated 15 октября, 16:06

Врачи спасли жителя Каменска-Уральского со смертельно опасной опухолью почки

Обнаружили вовремя: свердловские врачи спасли мужчину со смертельной опухолью почки

15 октября 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney

Врачи спасли жителя Каменска-Уральского со смертельно опасной опухолью почки

Житель Каменска-Уральского обратился в поликлинику к участковому терапевту и пожаловался на боли в спине. Спустя несколько дней у него удалили опасную опухоль.

У мужчины длительное время болела поясница. В поликлинике его отправили на УЗИ и анализы. Обследование выявило онкологию, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Пациенту сразу же выдали направление в Свердловскую областную больницу №1, где его немедленно прооперировали. Как отметил начмед городской больницы Каменска-Уральского Евгений Юндин, диагноз, поставленный врачами в районе, полностью подтвердился. Хорошее взаимодействие между двумя учреждениями позволило спасти человеку жизнь.

С начала года в Каменске-Уральском врачи выявили онкологию у 25 больных. Преобладает рак молочной железы — 12 случаев. На втором месте — рак кишечника. В Минздраве напомнили, что рак на ранних стадиях хорошо поддается лечению. Люди полностью выздоравливают и продолжают жить обычной жизнью.

Ранее стало известно, что в одной из больниц Екатеринбурга долгое время не работало высокотехнологичное оборудование — руководство медучреждения не могло найти специалиста подходящей квалификации.

Свердловская область вошла в лидеры по дефициту врачей
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