Обнаружили вовремя: свердловские врачи спасли мужчину со смертельной опухолью почки

Posted 15 октября, 16:04
Published 15 октября, 16:04
Modified 15 октября, 16:06
Updated 15 октября, 16:06
У мужчины длительное время болела поясница. В поликлинике его отправили на УЗИ и анализы. Обследование выявило онкологию, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.
Пациенту сразу же выдали направление в Свердловскую областную больницу №1, где его немедленно прооперировали. Как отметил начмед городской больницы Каменска-Уральского Евгений Юндин, диагноз, поставленный врачами в районе, полностью подтвердился. Хорошее взаимодействие между двумя учреждениями позволило спасти человеку жизнь.
С начала года в Каменске-Уральском врачи выявили онкологию у 25 больных. Преобладает рак молочной железы — 12 случаев. На втором месте — рак кишечника. В Минздраве напомнили, что рак на ранних стадиях хорошо поддается лечению. Люди полностью выздоравливают и продолжают жить обычной жизнью.
Ранее стало известно, что в одной из больниц Екатеринбурга долгое время не работало высокотехнологичное оборудование — руководство медучреждения не могло найти специалиста подходящей квалификации.