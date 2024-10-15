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Posted 15 октября, 03:38

Published 15 октября, 03:38

Modified 15 октября, 03:40

Updated 15 октября, 03:40

Прекращено дело нападавшего на девушек студента УрФУ в Екатеринбурге

Прекращено дело нападавшего на девушек студента УрФУ в Екатеринбурге

15 октября 2024, 03:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении студента УрФУ, который совершил несколько уличных нападений на девушек.

Молодой человек признал вину и раскаялся, а также выплатил компенсацию одной из пострадавших екатеринбурженок, на которую он напал около Оперного театра, рассказал «КП-Екатеринбург» ее правозащитник Владислав Идамжапов.

Также он стал проходить курс лечения в научно-исследовательской клинике Минздрава в Москве. При этом адвокат отметил, что если было принято решение завершить дело, то это не означает, что молодой человек оправдан.

Напомним, студент приставал к девушкам в начале 2024 года. В момент задержания он собирался улететь в Москву, где живет его мать.

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