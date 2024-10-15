Прекращено дело нападавшего на девушек студента УрФУ в Екатеринбурге

Posted 15 октября, 03:38
Published 15 октября, 03:38
Modified 15 октября, 03:40
Updated 15 октября, 03:40
Молодой человек признал вину и раскаялся, а также выплатил компенсацию одной из пострадавших екатеринбурженок, на которую он напал около Оперного театра, рассказал «КП-Екатеринбург» ее правозащитник Владислав Идамжапов.
Также он стал проходить курс лечения в научно-исследовательской клинике Минздрава в Москве. При этом адвокат отметил, что если было принято решение завершить дело, то это не означает, что молодой человек оправдан.
Напомним, студент приставал к девушкам в начале 2024 года. В момент задержания он собирался улететь в Москву, где живет его мать.