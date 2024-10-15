Противный нагар в кастрюле отойдет в два счета: 3 реально работающих лайфхака

Уксус и лимонная кислота также отлично справляются с пригаром — налет растворяется за счет высокого содержания кислоты. Налейте в кастрюлю равное количество воды и уксуса/лимонной кислоты. Доведите до кипения и оставьте на 30 минут. После этого просто протрите кастрюлю губкой. И уксус, и лимонка не только помогают очистить кастрюлю, но и избавляют от неприятного запаха, а также справляются с ржавчиной, темными пятнами на эмали и жиром. Однако уксус и лимонную кислоту нельзя применять на алюминиевой посуде, так как это спровоцирует появление коррозии и пятен.