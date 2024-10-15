Противный нагар в кастрюле отойдет в два счета: 3 реально работающих лайфхака

Posted 15 октября, 13:57
Published 15 октября, 13:57
Modified 15 октября, 13:59
Updated 15 октября, 13:59
Сода — это верный помощник в борьбе с нагаром в кастрюле. Налейте немного воды в кастрюлю так, чтобы она полностью покрыла пригоревшие участки. Добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды, доведите до кипения и оставьте до полного остывания. Затем удалите нагар губкой: сода размягчит его, поэтому никаких усилий прикладывать не придется.
Уксус и лимонная кислота также отлично справляются с пригаром — налет растворяется за счет высокого содержания кислоты. Налейте в кастрюлю равное количество воды и уксуса/лимонной кислоты. Доведите до кипения и оставьте на 30 минут. После этого просто протрите кастрюлю губкой. И уксус, и лимонка не только помогают очистить кастрюлю, но и избавляют от неприятного запаха, а также справляются с ржавчиной, темными пятнами на эмали и жиром. Однако уксус и лимонную кислоту нельзя применять на алюминиевой посуде, так как это спровоцирует появление коррозии и пятен.
Этот метод хозяйки не очень любят, так как велик риск повреждения покрытия кастрюли. Но если нагар старый или запекся толстым слоем, то без физических усилий тут не обойтись. Чистить посуду стоит только после того, как нагар размягчился. Если кастрюля эмалированная, то попробуйте аккуратно сколоть его деревянной или пластиковой лопаткой. Если кастрюля сделана из нержавейки, подойдет и стальная губка. Но слишком усердствовать все равно не стоит, чтобы не поцарапать поверхность.
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Источник: belnovosti.by.