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Posted 15 октября, 13:57

Published 15 октября, 13:57

Modified 15 октября, 13:59

Updated 15 октября, 13:59

Противный нагар в кастрюле отойдет в два счета: 3 реально работающих лайфхака

Противный нагар в кастрюле отойдет в два счета: 3 реально работающих лайфхака

15 октября 2024, 13:57
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда любимая кастрюля после готовки выглядит так, будто с ней случилась настоящая катастрофа. Как отмыть и чем отчистить кастрюлю, в которой пригорела еда?

Отмываем кастрюлю содой с водой

Сода — это верный помощник в борьбе с нагаром в кастрюле. Налейте немного воды в кастрюлю так, чтобы она полностью покрыла пригоревшие участки. Добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды, доведите до кипения и оставьте до полного остывания. Затем удалите нагар губкой: сода размягчит его, поэтому никаких усилий прикладывать не придется.

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Отмываем кастрюлю столовым уксусом или лимонной кислотой

Уксус и лимонная кислота также отлично справляются с пригаром — налет растворяется за счет высокого содержания кислоты. Налейте в кастрюлю равное количество воды и уксуса/лимонной кислоты. Доведите до кипения и оставьте на 30 минут. После этого просто протрите кастрюлю губкой. И уксус, и лимонка не только помогают очистить кастрюлю, но и избавляют от неприятного запаха, а также справляются с ржавчиной, темными пятнами на эмали и жиром. Однако уксус и лимонную кислоту нельзя применять на алюминиевой посуде, так как это спровоцирует появление коррозии и пятен.

Оттираем или сколупываем нагар

Этот метод хозяйки не очень любят, так как велик риск повреждения покрытия кастрюли. Но если нагар старый или запекся толстым слоем, то без физических усилий тут не обойтись. Чистить посуду стоит только после того, как нагар размягчился. Если кастрюля эмалированная, то попробуйте аккуратно сколоть его деревянной или пластиковой лопаткой. Если кастрюля сделана из нержавейки, подойдет и стальная губка. Но слишком усердствовать все равно не стоит, чтобы не поцарапать поверхность.

Что нужно сделать, чтобы пища не пригорала

Советы самые простые:

  • Не готовьте на большом огне, уменьшайте нагрев после закипания содержимого кастрюли, чтобы не выкипала жидкость.
  • Используйте достаточно масла или жира.
  • Регулярно помешивайте блюдо, особенно во время жарки.
  • Следите, что еда не прилипала к дну кастрюли — это часто случается с макаронами или горохом.

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Источник: belnovosti.by.

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