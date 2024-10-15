«Раньше были кусты, а теперь красота»: в Тагиле открылся двор на Красноармейской, 78

Posted 15 октября, 13:55
Published 15 октября, 13:55
Modified 15 октября, 13:57
Updated 15 октября, 13:57
Всего за три месяца на территории более чем 10 тысяч квадратных метров появилась не просто детская площадка: все вокруг сделали максимально удобным для жителей любого возраста, включая автовладельцев. Так, напротив дома оборудовали зоны тихого отдыха со скамейками и урнами, локацию для различных активностей с качелями, турниками, горками и песочницей. Подрядчик расширил и заасфальтировал внутриквартальные проезды, обновил освещение и установил камеры видеонаблюдения. Примечательно, что количество парковочных мест значительно увеличилось.
Прежде всего хочу поздравить всех жителей дома с обновленной дворовой территорией. Это стало возможным благодаря реализации в городе национальной программы «Жилье и городская среда», при поддержке губернатора и правительства Свердловской области. Отдельно хочу сказать слова благодарности министру энергетики и ЖКХ Смирнову Николаю Борисовичу. Не могу не отметить работу нашей команды, и, конечно, работу подрядчика. Поверьте, в сегодняшних условиях сдать вовремя объект — дорогого стоит. Берегите то, что есть, продолжаем работать, будем и дальше обновлять наши территории, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
При реализации проекта по благоустройству во внимание брали, в первую очередь, пожелания собственников квартир. В ходе публичного собрания решение о создании новой точки притяжения для детей было принято практически единогласно.
Раньше здесь не было ничего, одни кусты, а теперь красота. Очень ждали, когда закончится ремонт, все преобразилось. Мы надеемся, что площадка прослужит долго, — рассказала TagilCity.ru мама двоих детей и жительница двора на Красноармейской, 78 Мария.
Любимые всеми яблони постарались сохранить, остались также сирень и липы. Кроме того, двор теперь украшают еще порядка 20 высоких молодых деревьев, кусты барбариса и пузыреплодника. Средства на обновление участка поступили из федерального и городского бюджетов. Часть суммы компенсировали за счет взносов владельцев квартир.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция придомовых участков по улице Строителей.