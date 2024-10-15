«Раньше были кусты, а теперь красота»: в Тагиле открылся двор на Красноармейской, 78

Всего за три месяца на территории более чем 10 тысяч квадратных метров появилась не просто детская площадка: все вокруг сделали максимально удобным для жителей любого возраста, включая автовладельцев. Так, напротив дома оборудовали зоны тихого отдыха со скамейками и урнами, локацию для различных активностей с качелями, турниками, горками и песочницей. Подрядчик расширил и заасфальтировал внутриквартальные проезды, обновил освещение и установил камеры видеонаблюдения. Примечательно, что количество парковочных мест значительно увеличилось.