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Posted 15 октября, 13:55

Published 15 октября, 13:55

Modified 15 октября, 13:57

Updated 15 октября, 13:57

В Нижнем Тагиле появился еще один благоустроенный двор

«Раньше были кусты, а теперь красота»: в Тагиле открылся двор на Красноармейской, 78

15 октября 2024, 13:55
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле появился еще один благоустроенный двор

Сюжет
Касается каждого
15 октября 2024 года на Вые в Нижнем Тагиле торжественно открыли новое дворовое пространство по улице Красноармейская, 78. Площадку перед многоквартирным девятиэтажным домом благоустроили впервые с момента его постройки.

Всего за три месяца на территории более чем 10 тысяч квадратных метров появилась не просто детская площадка: все вокруг сделали максимально удобным для жителей любого возраста, включая автовладельцев. Так, напротив дома оборудовали зоны тихого отдыха со скамейками и урнами, локацию для различных активностей с качелями, турниками, горками и песочницей. Подрядчик расширил и заасфальтировал внутриквартальные проезды, обновил освещение и установил камеры видеонаблюдения. Примечательно, что количество парковочных мест значительно увеличилось.

Прежде всего хочу поздравить всех жителей дома с обновленной дворовой территорией. Это стало возможным благодаря реализации в городе национальной программы «Жилье и городская среда», при поддержке губернатора и правительства Свердловской области. Отдельно хочу сказать слова благодарности министру энергетики и ЖКХ Смирнову Николаю Борисовичу. Не могу не отметить работу нашей команды, и, конечно, работу подрядчика. Поверьте, в сегодняшних условиях сдать вовремя объект — дорогого стоит. Берегите то, что есть, продолжаем работать, будем и дальше обновлять наши территории, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

При реализации проекта по благоустройству во внимание брали, в первую очередь, пожелания собственников квартир. В ходе публичного собрания решение о создании новой точки притяжения для детей было принято практически единогласно.

Раньше здесь не было ничего, одни кусты, а теперь красота. Очень ждали, когда закончится ремонт, все преобразилось. Мы надеемся, что площадка прослужит долго, — рассказала TagilCity.ru мама двоих детей и жительница двора на Красноармейской, 78 Мария.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.
Открытие двора на Красноармейской, 78 в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

Любимые всеми яблони постарались сохранить, остались также сирень и липы. Кроме того, двор теперь украшают еще порядка 20 высоких молодых деревьев, кусты барбариса и пузыреплодника. Средства на обновление участка поступили из федерального и городского бюджетов. Часть суммы компенсировали за счет взносов владельцев квартир.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция придомовых участков по улице Строителей.

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров
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