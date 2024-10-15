Руководителям предприятий Новоуральска названивает «мэр Тюменцев»

Это уже не первый случай развода от имени «мэра Тюменцева». Так, в марте «градоначальник» звонил знакомым и просил денег в долг — голос мужчины сгенерировали с помощью нейросетей. А в январе от его имени рассылались сообщения в Telegram, в которых он якобы предупреждал о звонках от сотрудников ФСБ.