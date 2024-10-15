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Posted 15 октября, 15:31

Published 15 октября, 15:31

Modified 15 октября, 15:33

Updated 15 октября, 15:33

В Свердловской области аферисты звонят на предприятия Новоуральска от имени мэра

Руководителям предприятий Новоуральска названивает «мэр Тюменцев»

15 октября 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области аферисты звонят на предприятия Новоуральска от имени мэра

Мошенники обзванивали предприятия Новоуральска от имени градоначальника Вячеслава Тюменцева. Звонки поступали через Telegram.

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев в соцсетях предупредил жителей города о том, что от его имени орудуют мошенники — они уже обзвонили руководителей крупных новоуральских предприятий.

Глава города подчеркнул, что он никогда не использует для звонков мессенджеры, а всю важную и актуальную информацию выкладывает на своих официальных страницах.

Сегодня с самого утра сообщения и звонки через Telegram поступают руководителям организаций и предприятий города. Хочу напомнить, что я НЕ пишу и НЕ звоню в мессенджерах. Для информирования использую только официальные страницы в социальных сетях, — сообщил Тюменцев утром во вторник, 15 октября.

Это уже не первый случай развода от имени «мэра Тюменцева». Так, в марте «градоначальник» звонил знакомым и просил денег в долг — голос мужчины сгенерировали с помощью нейросетей. А в январе от его имени рассылались сообщения в Telegram, в которых он якобы предупреждал о звонках от сотрудников ФСБ.

В Свердловской области аферисты начали кошмарить людей после выхода новой пятитысячной банкноты — они утверждают, что старые деньги нужно менять на новые.

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