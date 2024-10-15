Школьники из Свердловской области победили в конкурсе «Знание. Лектор»

Так, от Свердловской области участвовали ученик лицея №21 в Полевском Александр Подкорытов, ученик школы №10 в Екатеринбурге Михаил Зиналиев, а также нижнетагильские школьники: Анастасия Деменцева из школы №50 и Никита Ершов из образовательного центра №1.