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Posted 15 октября, 05:57

Published 15 октября, 05:57

Modified 15 октября, 05:59

Updated 15 октября, 05:59

Школьники из Свердловской области победили в конкурсе «Знание. Лектор»

Школьники из Свердловской области победили в конкурсе «Знание. Лектор»

15 октября 2024, 05:57
Фото: Министерство образования Свердловской области
Школьники из Свердловской области стали победителями во всероссийском конкурсе «Знание.Лектор», который проходил в лагере «Артек». Награждение прошло 14 октября 2024 года.

Так, от Свердловской области участвовали ученик лицея №21 в Полевском Александр Подкорытов, ученик школы №10 в Екатеринбурге Михаил Зиналиев, а также нижнетагильские школьники: Анастасия Деменцева из школы №50 и Никита Ершов из образовательного центра №1.

Фото: Министерство образования Свердловской области

Победителями стали ученики из Полевского и Екатеринбурга. Подкорытов получил победу за выступление с лекцией «Исторический парадокс Александра Второго», а Зиналиеву вручили награду за лекцию по финансовой грамотности, рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.

Напомним, житель Нижнего Тагила победил на областных соревнованиях по армрестлингу.

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