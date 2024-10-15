СК возбудил дело после гибели детей на болоте под Нижним Тагилом

Posted 15 октября, 05:57
Published 15 октября, 05:57
Modified 15 октября, 05:59
Updated 15 октября, 05:59
Тела погибших мальчика и девочки отправят на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. По предварительной версии, криминала в этой истории нет, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Сотрудники осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.
Напомним, происшествие случилось 14 октября 2024 года. Дети играли с мячиком около болота, который покрылся тонким льдом. Мяч оказался на льду и ребята решила забрать его, однако провалились.
Пока старший ребенок искал взрослых, чтобы они помогли, школьники утонули.