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Posted 15 октября, 05:57

Published 15 октября, 05:57

Modified 15 октября, 05:59

Updated 15 октября, 05:59

СК возбудил дело после гибели детей на болоте под Нижним Тагилом

СК возбудил дело после гибели детей на болоте под Нижним Тагилом

15 октября 2024, 05:57
Фото: 1MI
Следком возбудил уголовное дело после смерти двух девятилетних ребят на болоте в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом.

Тела погибших мальчика и девочки отправят на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. По предварительной версии, криминала в этой истории нет, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Напомним, происшествие случилось 14 октября 2024 года. Дети играли с мячиком около болота, который покрылся тонким льдом. Мяч оказался на льду и ребята решила забрать его, однако провалились.

Пока старший ребенок искал взрослых, чтобы они помогли, школьники утонули.

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