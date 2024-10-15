СК возбудил уголовное дело после гибели 4 человек при пожаре в поселке Монетном

Следователи и криминалисты выезжали на место происшествия. В настоящее время допрашивают очевидцев. Затем будут произведены экспертизы. Также предстоит установить место возгорания и причины. По предварительной версии пожар мог начаться с веранды из-за замыкания электропроводки.