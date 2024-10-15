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Posted 15 октября, 08:12

Published 15 октября, 08:12

Modified 15 октября, 08:14

Updated 15 октября, 08:14

СК возбудил уголовное дело после гибели 4 человек при пожаре в поселке Монетном

СК возбудил уголовное дело после гибели 4 человек при пожаре в поселке Монетном

15 октября 2024, 08:12
Фото: 1MI
СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в поселке Монетном. Среди погибших был мальчик 8-ми лет.

Частный жилой дом в посёлке Монетном сгорел утром 15 октября.

Во время тушения пожарные нашли тела двух мужчин (44 и 58 лет), женщины 55-ти лет и 8-летнего мальчика.

По факту произошедшего региональный Следком возбудил уголовное дело, сообщает ведомство.

Следователи и криминалисты выезжали на место происшествия. В настоящее время допрашивают очевидцев. Затем будут произведены экспертизы. Также предстоит установить место возгорания и причины. По предварительной версии пожар мог начаться с веранды из-за замыкания электропроводки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Уголовное дело#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург
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