СК возбудил уголовное дело после гибели 4 человек при пожаре в поселке Монетном

Posted 15 октября, 08:12
Published 15 октября, 08:12
Modified 15 октября, 08:14
Updated 15 октября, 08:14
Частный жилой дом в посёлке Монетном сгорел утром 15 октября.
Во время тушения пожарные нашли тела двух мужчин (44 и 58 лет), женщины 55-ти лет и 8-летнего мальчика.
По факту произошедшего региональный Следком возбудил уголовное дело, сообщает ведомство.
Следователи и криминалисты выезжали на место происшествия. В настоящее время допрашивают очевидцев. Затем будут произведены экспертизы. Также предстоит установить место возгорания и причины. По предварительной версии пожар мог начаться с веранды из-за замыкания электропроводки.