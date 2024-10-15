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Posted 15 октября, 08:42

Published 15 октября, 08:42

Modified 15 октября, 08:45

Updated 15 октября, 08:45

Стали известны подробности сноса старинного здания в Верхней Салде

Стали известны подробности сноса старинного здания в Верхней Салде

15 октября 2024, 08:42
Фото: Мэр Верхней Салды Александр Маслов
Старинное здание в Верхней Салде на улице Ленина, 50, было снесено не по прихоти салдинских чиновников. Мэрия города не смогла выкупить дом и его продали частнику.

Как рассказал мэр Верхней Салды Александр Маслов, дом долгое время находился в федеральной собственности, поэтому мэрия города не имела к нему доступа и не могла его ремонтировать.

Также, по словам чиновника, администрация не раз пыталась получить это здание себе в собственность для дальнейшего благоустройства, но им всегда отказывали. Из-за этого заброшенная постройка стала пристанищем для подростков и маргинальных личностей.

По сообщениям сайта vSalde.ru, снос начали 12 октября по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 24 сентября он приезжал в Верхнюю Салду с рабочим визитом, где рассказал, что к 250-летию города исторический Демидовский квартал будет отреставрирован.

Дом 19 века, расположенный по адресу Ленина, 50, за всю свою историю принял в себе множество разных организаций. От полиции до коммунистической власти.

Напомним, в Екатеринбурге планируют снести несколько бомбоубежищ, однако прокуратура против такого решения.

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