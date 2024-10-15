Стали известны подробности сноса старинного здания в Верхней Салде

Posted 15 октября, 08:42
Published 15 октября, 08:42
Modified 15 октября, 08:45
Updated 15 октября, 08:45
Как рассказал мэр Верхней Салды Александр Маслов, дом долгое время находился в федеральной собственности, поэтому мэрия города не имела к нему доступа и не могла его ремонтировать.
Также, по словам чиновника, администрация не раз пыталась получить это здание себе в собственность для дальнейшего благоустройства, но им всегда отказывали. Из-за этого заброшенная постройка стала пристанищем для подростков и маргинальных личностей.
По сообщениям сайта vSalde.ru, снос начали 12 октября по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 24 сентября он приезжал в Верхнюю Салду с рабочим визитом, где рассказал, что к 250-летию города исторический Демидовский квартал будет отреставрирован.
Дом 19 века, расположенный по адресу Ленина, 50, за всю свою историю принял в себе множество разных организаций. От полиции до коммунистической власти.
Напомним, в Екатеринбурге планируют снести несколько бомбоубежищ, однако прокуратура против такого решения.