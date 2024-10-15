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Posted 15 октября, 11:04

Published 15 октября, 11:04

Modified 15 октября, 11:06

Updated 15 октября, 11:06

Центральная горбольница в Верхней Салде сменила статус

Центральная горбольница в Верхней Салде сменила статус

15 октября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
В Верхней Салде у Центральной городской больницы сменился статус. Обновление вступило в силу с 14 октября 2024 года.

Медучреждение теперь стало Центральной райбольницей. В связи с данным обновлением повысилась возможность привлечь специалистов узких и широких областей с допвыплатами, рассказали в группе ВКонтакте «ГБУЗ СО Верхнесалдинская ЦГБ».

Теперь врачи смогут получать смогут каждый месяц получать выплаты в размере 50 тысяч рублей, а средние медработники — 30 тысяч рублей. Известно, что в клинике уже появились хирург и анестезиолог.

Напомним, завотделением гематологии в Областной клинике №1 Татьяна Семенова стала заслуженным врачом РФ.

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