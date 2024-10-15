Центральная горбольница в Верхней Салде сменила статус

Posted 15 октября, 11:04
Published 15 октября, 11:04
Modified 15 октября, 11:06
Updated 15 октября, 11:06
Медучреждение теперь стало Центральной райбольницей. В связи с данным обновлением повысилась возможность привлечь специалистов узких и широких областей с допвыплатами, рассказали в группе ВКонтакте «ГБУЗ СО Верхнесалдинская ЦГБ».
Теперь врачи смогут получать смогут каждый месяц получать выплаты в размере 50 тысяч рублей, а средние медработники — 30 тысяч рублей. Известно, что в клинике уже появились хирург и анестезиолог.
Напомним, завотделением гематологии в Областной клинике №1 Татьяна Семенова стала заслуженным врачом РФ.