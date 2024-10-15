Тюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросы

Дело о буллинге в одной из школ Нижнего Тагила дошло до суда. По словам матери потерпевшей, мальчик травил ее дочь, свою одноклассницу, со второго класса, а в шестом классе начал угрожать ей физической расправой и изнасилованием. Учителя на ситуацию почти не реагировали, а мать подростка призналась, что просто не справляется с ним. Семья требует от обидчика 100 тысяч рублей.