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Posted 15 октября, 17:01

Published 15 октября, 17:01

Modified 15 октября, 17:03

Updated 15 октября, 17:03

Тюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросы

Тюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросы

15 октября 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru рассказывает, как живется заключенным в исправительных учреждениях города. Тагильчане отправили партию гуманитарной помощи в зону СВО. Мать 13-летней девочки обратилась в суд из-за травли ребенка в школе. В Уральском УГМС заявили, что 11 октября выбросов в Тагиле не было.

В Нижнем Тагиле работают сразу шесть учреждений УФСИН. TagilCity.ru собрал интересные истории о том, как живется заключенным в исправительных колониях, за какие проступки можно попасть в штрафной изолятор, и почему ВИА, который организовали заключенные, поет песни патриотической направленности.

Не зона, а курорт: рейтинг тюрем Нижнего Тагила
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В зону СВО из Нижнего Тагила отправилась очередная партия гуманитарной помощи. На средства местного благотворительного фонда были закуплены инструменты, аккумуляторы, а также бытовая техника. Все необходимое сотрудники фонда приобрели по заявкам бойцов.

Из Нижнего Тагила в зону СВО отправили гуманитарную помощь для земляков
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Дело о буллинге в одной из школ Нижнего Тагила дошло до суда. По словам матери потерпевшей, мальчик травил ее дочь, свою одноклассницу, со второго класса, а в шестом классе начал угрожать ей физической расправой и изнасилованием. Учителя на ситуацию почти не реагировали, а мать подростка призналась, что просто не справляется с ним. Семья требует от обидчика 100 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери
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В пятницу, 11 октября, жители Нижнего Тагила буквально задыхались от смога в воздухе, над городом стояли разноцветные облака. Однако Уральское УГМС заявило, что в этот день превышения концентрации вредных выбросов в воздухе не было.

«Уральское УГМС» не нашло выбросов в Нижнем Тагиле 11 октября
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В Нижнем Тагиле торжественно открыли благоустроенный двор около дома №78 на улице Красноармейской. Теперь здесь смогут отдыхать и взрослые, и дети. Для подрастающего поколения установлена детская площадка с песочницей, турниками и горками. А их мамы и папы смогут провести время на удобных скамейках. Также подрядчик расширил внутриквартальные проезды и провел новое освещение.

«Раньше были кусты, а теперь красота»: в Тагиле открылся двор на Красноармейской, 78
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