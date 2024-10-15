Тюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросы

Posted 15 октября, 17:01
Published 15 октября, 17:01
Modified 15 октября, 17:03
Updated 15 октября, 17:03
В Нижнем Тагиле работают сразу шесть учреждений УФСИН. TagilCity.ru собрал интересные истории о том, как живется заключенным в исправительных колониях, за какие проступки можно попасть в штрафной изолятор, и почему ВИА, который организовали заключенные, поет песни патриотической направленности.
В зону СВО из Нижнего Тагила отправилась очередная партия гуманитарной помощи. На средства местного благотворительного фонда были закуплены инструменты, аккумуляторы, а также бытовая техника. Все необходимое сотрудники фонда приобрели по заявкам бойцов.
Дело о буллинге в одной из школ Нижнего Тагила дошло до суда. По словам матери потерпевшей, мальчик травил ее дочь, свою одноклассницу, со второго класса, а в шестом классе начал угрожать ей физической расправой и изнасилованием. Учителя на ситуацию почти не реагировали, а мать подростка призналась, что просто не справляется с ним. Семья требует от обидчика 100 тысяч рублей.
В пятницу, 11 октября, жители Нижнего Тагила буквально задыхались от смога в воздухе, над городом стояли разноцветные облака. Однако Уральское УГМС заявило, что в этот день превышения концентрации вредных выбросов в воздухе не было.
В Нижнем Тагиле торжественно открыли благоустроенный двор около дома №78 на улице Красноармейской. Теперь здесь смогут отдыхать и взрослые, и дети. Для подрастающего поколения установлена детская площадка с песочницей, турниками и горками. А их мамы и папы смогут провести время на удобных скамейках. Также подрядчик расширил внутриквартальные проезды и провел новое освещение.