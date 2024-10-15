УК «Уральская Сталь» объявила об открытии инженерных классов в Новотроицке

Posted 15 октября, 10:58
Published 15 октября, 10:58
Modified 15 октября, 10:58
Updated 15 октября, 10:58
На базе лицея и гимназии Новотроицка по инициативе УК «Уральская Сталь» были открыты специальные инженерные классы. Посещающие их школьники смогут лучше подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. С 7 по 10 класс после основных уроков ребята бесплатно будут заниматься углубленным изучением математики, физики и химии и получат возможность стать участниками профориентационных мероприятий, проводимых при поддержке квалифицированных преподавателей и кураторов, пишет 56orb.ru.
По словам Дениса Сафина, в проекте заинтересованы не только учащиеся школ, но и предприятие, так как результатом его реализации станет формирование лучшего кадрового резерва для «Уральской Стали» начиная со школьной скамьи. Школьникам же необходим такой партнер, который поможет им быстрее построить перспективную карьеру. «Мы приносим всё самое современное, лучшие инженерные решения, интересные практики. Мы действительно понимаем, что делаем это для взаимовыгодного сотрудничества», — заключил генеральный директор компании.
Необходимое оборудование инженерных классов полностью обеспечивает группа компаний «Уральская Сталь». Выпускники инженерных классов, которые поступят на обучение в профильные вузы, впоследствии смогут пополнить ряды сотрудников «Уральской Стали». В соответствии с планами развития предприятия на комбинате должно появиться 2000 вакантных рабочих мест.
Также в Новотроицке гендиректор УК «Уральская Сталь» посетил участок строительства высотного дома для сотрудников комбината «Уральская Сталь». Первый этаж новостройки отведен под 16 коммерческих помещений, среди которых есть даже ресторан. По словам Дениса Сафина, при выборе арендаторов необходимо проявить бдительность, чтобы впоследствии жильцы получали только самые качественные услуги.