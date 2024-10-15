УК «Уральская Сталь» объявила об открытии инженерных классов в Новотроицке

По словам Дениса Сафина, в проекте заинтересованы не только учащиеся школ, но и предприятие, так как результатом его реализации станет формирование лучшего кадрового резерва для «Уральской Стали» начиная со школьной скамьи. Школьникам же необходим такой партнер, который поможет им быстрее построить перспективную карьеру. «Мы приносим всё самое современное, лучшие инженерные решения, интересные практики. Мы действительно понимаем, что делаем это для взаимовыгодного сотрудничества», — заключил генеральный директор компании.