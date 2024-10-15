Утонувшие на болоте под Нижним Тагилом дети хотели пожениться, когда вырастут

Posted 15 октября, 07:14
Published 15 октября, 07:14
Modified 15 октября, 11:40
Updated 15 октября, 11:40
Мама утонувшей на болоте школьницы рассказала, что ее дочь с детского сада дружила с мальчиком, вместе с которым она погибла. По ее словам, мальчик даже хотел на ней жениться, когда вырастет, пишет Е1.
Родители девочки встречаться детям не разрешали, однако школьники виделись тайно. В тот злополучный день они зашли к Маше переодеться и вместе отправились на прогулку. Старший брат девочки был рядом и видел, как все произошло. Однако, помочь сестре и ее другу он не мог в силу особенностей развития. Он просто не догадался предпринять какие-либо меры.
Родители пока не знают, когда будут проходить похороны.
Напомним, двое детей в возрасте 9 лет утонули в болоте под Нижним Тагилом.