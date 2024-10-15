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Posted 15 октября, 07:14

Published 15 октября, 07:14

Modified 15 октября, 11:40

Updated 15 октября, 11:40

Утонувшие на болоте под Нижним Тагилом дети хотели пожениться, когда вырастут

Утонувшие на болоте под Нижним Тагилом дети хотели пожениться, когда вырастут

15 октября 2024, 07:14
Фото: Фото: Прокуратура Свердловской области
Утонувшие на болоте под Нижним Тагилом мальчик и девочка дружили с раннего детства. Дети хотели пожениться, когда вырастут.

Мама утонувшей на болоте школьницы рассказала, что ее дочь с детского сада дружила с мальчиком, вместе с которым она погибла. По ее словам, мальчик даже хотел на ней жениться, когда вырастет, пишет Е1.

Родители девочки встречаться детям не разрешали, однако школьники виделись тайно. В тот злополучный день они зашли к Маше переодеться и вместе отправились на прогулку. Старший брат девочки был рядом и видел, как все произошло. Однако, помочь сестре и ее другу он не мог в силу особенностей развития. Он просто не догадался предпринять какие-либо меры.

Родители пока не знают, когда будут проходить похороны.

Напомним, двое детей в возрасте 9 лет утонули в болоте под Нижним Тагилом.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Утонувшие#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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