В двух компаниях в Свердловской области нашли 68 нелегальных мигрантов

Posted 15 октября, 06:59
Published 15 октября, 06:59
Modified 15 октября, 07:01
Updated 15 октября, 07:01
Выяснилось, что у мигрантов не было документов, которые разрешают находиться в РФ. Возбуждено уголовное дело об организации незаконного въезда и пребывания на территории страны, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Также в отношении обеих компаний были возбуждены 43 уголовных дела и два административных за то, что они трудоустроили иностранцев, у которых не было разрешения на работу. Их оштрафовали в общей сложности на 2,7 миллиона рублей. Штрафы были оплачены.
Напомним, две женщины из Свердловской области незаконно легализовали в стране более 500 тысяч мигрантов.