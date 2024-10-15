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Posted 15 октября, 06:59

Published 15 октября, 06:59

Modified 15 октября, 07:01

Updated 15 октября, 07:01

В двух компаниях в Свердловской области нашли 68 нелегальных мигрантов

В двух компаниях в Свердловской области нашли 68 нелегальных мигрантов

15 октября 2024, 06:59
Фото: 1MI
Сюжет
Мигранты
Во время прокурорской проверки в компаниях «Эвертон» и «ПЗ-Логистик» были обнаружены 68 нелегальных мигрантов.

Выяснилось, что у мигрантов не было документов, которые разрешают находиться в РФ. Возбуждено уголовное дело об организации незаконного въезда и пребывания на территории страны, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также в отношении обеих компаний были возбуждены 43 уголовных дела и два административных за то, что они трудоустроили иностранцев, у которых не было разрешения на работу. Их оштрафовали в общей сложности на 2,7 миллиона рублей. Штрафы были оплачены.

Напомним, две женщины из Свердловской области незаконно легализовали в стране более 500 тысяч мигрантов.

Из Свердловской области стали чаще уезжать мигранты
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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Уголовное дело#Штраф#Мигранты#Компании#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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