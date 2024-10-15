В двух компаниях в Свердловской области нашли 68 нелегальных мигрантов

Также в отношении обеих компаний были возбуждены 43 уголовных дела и два административных за то, что они трудоустроили иностранцев, у которых не было разрешения на работу. Их оштрафовали в общей сложности на 2,7 миллиона рублей. Штрафы были оплачены.