В Екатеринбурге администрация выплатила нарушителю ПДД 84 тысячи за поврежденное авто

Летом 2023 года Алексей припарковал свою машину под знаком «Остановка запрещена» во дворе на Декабристов в Екатеринбурге. Через какое-то время на его авто упала приличных размеров ветка. Автовладелец нанял эксперта, чтобы тот оценил ущерб — 160 тысяч рублей.