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Posted 15 октября, 12:06

Published 15 октября, 12:06

Modified 15 октября, 12:08

Updated 15 октября, 12:08

В Екатеринбурге администрация выплатила нарушителю ПДД 84 тысячи за поврежденное авто

В Екатеринбурге администрация выплатила нарушителю ПДД 84 тысячи за поврежденное авто

15 октября 2024, 12:06
Фото: Свердловский областной суд
В Екатеринбурге администрация Ленинского района выплатила мужчине 84 тысячи за ремонт машины. Он припарковался под запрещающим знаком и на его авто упала ветка с дерева.

Летом 2023 года Алексей припарковал свою машину под знаком «Остановка запрещена» во дворе на Декабристов в Екатеринбурге. Через какое-то время на его авто упала приличных размеров ветка. Автовладелец нанял эксперта, чтобы тот оценил ущерб — 160 тысяч рублей.

В полиции и администрации Алексею в компенсации отказали, тогда он обратился в суд. Там решили, что виновны обе стороны — автовладелец из-за нарушения ПДД и администрация Ленинского района, поэтому суд удовлетворил лишь половину иска.

И чиновники, и автовладелец попытались оспорить решение в Областном суде, однако им этого не удалось, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, суд в Екатеринбурге обязал дорожников Каменска-Уральского выплатить автовладельцу 500 тысяч за повреждённую иномарку. Мужчина не соблюдал скоростной режим и из-за этого повредил днище автомобиля.

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