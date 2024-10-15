В Екатеринбурге администрация выплатила нарушителю ПДД 84 тысячи за поврежденное авто

Posted 15 октября, 12:06
Published 15 октября, 12:06
Modified 15 октября, 12:08
Updated 15 октября, 12:08
Летом 2023 года Алексей припарковал свою машину под знаком «Остановка запрещена» во дворе на Декабристов в Екатеринбурге. Через какое-то время на его авто упала приличных размеров ветка. Автовладелец нанял эксперта, чтобы тот оценил ущерб — 160 тысяч рублей.
В полиции и администрации Алексею в компенсации отказали, тогда он обратился в суд. Там решили, что виновны обе стороны — автовладелец из-за нарушения ПДД и администрация Ленинского района, поэтому суд удовлетворил лишь половину иска.
И чиновники, и автовладелец попытались оспорить решение в Областном суде, однако им этого не удалось, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, суд в Екатеринбурге обязал дорожников Каменска-Уральского выплатить автовладельцу 500 тысяч за повреждённую иномарку. Мужчина не соблюдал скоростной режим и из-за этого повредил днище автомобиля.