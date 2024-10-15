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Posted 15 октября, 13:57

Published 15 октября, 13:57

Modified 15 октября, 13:59

Updated 15 октября, 13:59

В Екатеринбурге готовятся к экстремальным снегопадам

В Екатеринбурге готовятся к экстремальным снегопадам

15 октября 2024, 13:57
Фото: Администрация Екатеринбурга
В дорожной службе Екатеринбурга провели тщательную подготовку к зиме и к возможным обильным снегопадам и гололеду.

Такое пристальное внимание к дорожной службе связанно с объемом выпавшего снега в 2023 году. Напомним, его выпало в 2,5 раза больше нормы, пишет URA.RU.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сейчас в парке ДЭУ есть 400 различных машин, которые готовы выйти на очистку дорог от снега. Мэр отметил, что все дорожные службы города готовы к работе. Перейти на зимний режим они должны 15 октября.

Фото: Администрация Екатеринбурга

В этом году мэрия закупила более 14 тысяч тонн песка и специальных противогололедных материалов.

В этом году, обещает мэр, качество уборки снега будет улучшено благодаря решению кадрового вопроса в ДЭУ. Ведомству удалось сократить количество вакантных мест с 30% до 19%.

Напомним, Нижний Тагил тяжело пережил первый гололед. 79 человек попали в больницы.

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