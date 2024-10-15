В Екатеринбурге готовятся к экстремальным снегопадам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сейчас в парке ДЭУ есть 400 различных машин, которые готовы выйти на очистку дорог от снега. Мэр отметил, что все дорожные службы города готовы к работе. Перейти на зимний режим они должны 15 октября.