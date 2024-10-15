В Екатеринбурге силовики накрыли бордель с проститутками-квадробершами

Уж о каком массаже идет речь, нам неизвестно, зато TagilCity.ru неоднократно писал о том, как накрывают дома под красными фонарями. 2 октября силовики нагрянули в бордель на ВИЗе. Работницы очень стеснялись открывать дверь, поэтому полицейские залезли к ним через окно.