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Posted 15 октября, 12:37

Published 15 октября, 12:37

Modified 15 октября, 12:39

Updated 15 октября, 12:39

В Екатеринбурге силовики накрыли бордель с проститутками-квадробершами

В Екатеринбурге силовики накрыли бордель с проститутками-квадробершами

15 октября 2024, 12:37
Фото: Е1.ru
В Екатеринбурге на улице Цвиллинга накрыли публичный дом «Джуманджи». Помимо услуг по «массажу», клиенты могли поиграть в квадробику.

«Массажный салон» с рейтингом в три звезды был накрыт 15 октября. Силовики пришли неожиданно, поэтому администратору оставалось только кричать о том, что это незаконно, пишет Е1.

В некоторых местах заведение кажется вполне приличным: настольные игры, маски животных, а в других разбросаны презервативы и лубриканты. Администратор сообщил, что это массажный салон.

Уж о каком массаже идет речь, нам неизвестно, зато TagilCity.ru неоднократно писал о том, как накрывают дома под красными фонарями. 2 октября силовики нагрянули в бордель на ВИЗе. Работницы очень стеснялись открывать дверь, поэтому полицейские залезли к ним через окно.

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