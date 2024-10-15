В Екатеринбурге силовики накрыли бордель с проститутками-квадробершами

Posted 15 октября, 12:37
Published 15 октября, 12:37
Modified 15 октября, 12:39
Updated 15 октября, 12:39
«Массажный салон» с рейтингом в три звезды был накрыт 15 октября. Силовики пришли неожиданно, поэтому администратору оставалось только кричать о том, что это незаконно, пишет Е1.
В некоторых местах заведение кажется вполне приличным: настольные игры, маски животных, а в других разбросаны презервативы и лубриканты. Администратор сообщил, что это массажный салон.
Уж о каком массаже идет речь, нам неизвестно, зато TagilCity.ru неоднократно писал о том, как накрывают дома под красными фонарями. 2 октября силовики нагрянули в бордель на ВИЗе. Работницы очень стеснялись открывать дверь, поэтому полицейские залезли к ним через окно.