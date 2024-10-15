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Posted 15 октября, 13:00

Published 15 октября, 13:00

Modified 15 октября, 13:02

Updated 15 октября, 13:02

В Екатеринбурге застроят жильем территорию на месте ТЦ «Дирижабль»

В Екатеринбурге застроят жильем территорию на месте ТЦ «Дирижабль»

15 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Стала известна судьба ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге: на его месте построят жилье.

В Екатеринбурге на месте торгового центра планируют построить жилой комплекс, передает URA.RU информацию от Максима Афанасьева, заместителя руководителя департамента потребительского рынка городской администрации.

Сейчас данный вопрос находится на стадии принятия решения. Тем не менее, сносить торговый центр пока не намерены.

Ранее ФАС обнаружила переизбыток торговых сетей в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Строительство#Торговля#Торговый центр#Екатеринбург
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