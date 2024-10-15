В Екатеринбурге застроят жильем территорию на месте ТЦ «Дирижабль»

Posted 15 октября, 13:00
Published 15 октября, 13:00
Modified 15 октября, 13:02
Updated 15 октября, 13:02
В Екатеринбурге на месте торгового центра планируют построить жилой комплекс, передает URA.RU информацию от Максима Афанасьева, заместителя руководителя департамента потребительского рынка городской администрации.
Сейчас данный вопрос находится на стадии принятия решения. Тем не менее, сносить торговый центр пока не намерены.
Ранее ФАС обнаружила переизбыток торговых сетей в Свердловской области.