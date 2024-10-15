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Posted 15 октября, 12:12

Published 15 октября, 12:12

Modified 15 октября, 12:24

Updated 15 октября, 12:24

В Нижнем Тагиле депутаты сохранят компенсации на прежнем уровне

В Нижнем Тагиле депутаты сохранят компенсации на прежнем уровне

15 октября 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле депутаты городской думы сохранят компенсации, но увеличат расходы на инфраструктуру.

15 октября на профильной комиссии городской думы Нижнего Тагила было принято решение оставить компенсационные выплаты депутатам местного значения на уровне 15 тысяч рублей в 2025 году, таким образом сохранив их размер на уровне текущего года.

В то же время, планируется увеличение расходов на нужды представительного органа власти. В рамках этих изменений намечен ремонт зала пленарных заседаний. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии думы.

Напомним, социальные выплаты проиндексируют в Нижнем Тагиле в 2024 году.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Депутаты#Власть#Екатеринбург
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