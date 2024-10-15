В Нижнем Тагиле депутаты сохранят компенсации на прежнем уровне

15 октября на профильной комиссии городской думы Нижнего Тагила было принято решение оставить компенсационные выплаты депутатам местного значения на уровне 15 тысяч рублей в 2025 году, таким образом сохранив их размер на уровне текущего года.



В то же время, планируется увеличение расходов на нужды представительного органа власти. В рамках этих изменений намечен ремонт зала пленарных заседаний. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии думы.