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Posted 15 октября, 13:11

Published 15 октября, 13:11

Modified 15 октября, 13:17

Updated 15 октября, 13:17

В Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери

В Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери

15 октября 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле одноклассник так долго унижал 13-летнюю девочку, что ее мама не выдержала и обратилась в суд. Учителя бездействовали и не принимали никаких мер даже после угроз об изнасиловании со стороны подростка.

Первое слушание назначено на 29 октября. Суд долго не мог назначить дату заседания из-за разных обстоятельств. Мама пострадавшей хочет получить компенсацию в 100 тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Мальчик начал издеваться над девочкой еще во втором классе. Тогда Ольга заступилась за другую девочку, которую Михаил обижал. С тех пор начался буллинг. Сначала он имел форму словесных оскорблений, а в шестом классе перешел и в физический, рассказала мама школьницы.

Подросток утопил пенал девочки в унитазе, толкал ее в сугробы, пинал в нее мяч и замахивался кулаками. Учителя вместо должной реакции на происходящее лишь разводили руками и говорили, что так мальчик пытается добиться внимания Ольги.

Последней каплей для матери Оли стало сообщение в чате класса, в котором, отметим, состоит и классный руководитель. Михаил написал, что изнасилует Ольгу, и оскорбил ее маму.

Мама Михаила рассказывала, что не знает, как совладать с тяжелым характером подростка.

Напомним, что в Екатеринбурге повсеместно случаются случаи буллинга в школе. Одна из специалистов по травле в школах рассказала, что многие учителя считают эту тему табу, а у школьных психологов недостаточно инструментов для решения проблемы.

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