В Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери

В Нижнем Тагиле одноклассник так долго унижал 13-летнюю девочку, что ее мама не выдержала и обратилась в суд. Учителя бездействовали и не принимали никаких мер даже после угроз об изнасиловании со стороны подростка.

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