В Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери

Posted 15 октября, 13:11
Published 15 октября, 13:11
Modified 15 октября, 13:17
Updated 15 октября, 13:17
Первое слушание назначено на 29 октября. Суд долго не мог назначить дату заседания из-за разных обстоятельств. Мама пострадавшей хочет получить компенсацию в 100 тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Мальчик начал издеваться над девочкой еще во втором классе. Тогда Ольга заступилась за другую девочку, которую Михаил обижал. С тех пор начался буллинг. Сначала он имел форму словесных оскорблений, а в шестом классе перешел и в физический, рассказала мама школьницы.
Подросток утопил пенал девочки в унитазе, толкал ее в сугробы, пинал в нее мяч и замахивался кулаками. Учителя вместо должной реакции на происходящее лишь разводили руками и говорили, что так мальчик пытается добиться внимания Ольги.
Последней каплей для матери Оли стало сообщение в чате класса, в котором, отметим, состоит и классный руководитель. Михаил написал, что изнасилует Ольгу, и оскорбил ее маму.
Мама Михаила рассказывала, что не знает, как совладать с тяжелым характером подростка.
Напомним, что в Екатеринбурге повсеместно случаются случаи буллинга в школе. Одна из специалистов по травле в школах рассказала, что многие учителя считают эту тему табу, а у школьных психологов недостаточно инструментов для решения проблемы.