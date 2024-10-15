В пригороде Екатеринбурга отключат свет. Карта

Posted 15 октября, 14:33
Published 15 октября, 14:33
Modified 15 октября, 14:35
Updated 15 октября, 14:35
О плановых отключениях сообщает администрация Екатеринбурга. Перебои с электроэнергией возможны 16 октября с 8:00 до 20:00.
Все дело в ремонте высоковольтной линии электропередач. Специалистам просто необходимо отключить потребителей для качественного ремонта.
Редакция TagilCity.ru отметила для вас участки возможных отключений.
Напомним, в Нижнем Тагиле несколько домов останутся без отопления и горячей воды. Все из-за ремонта теплотрассы, который пройдет на улицах Шевченко и Кутузова. Отключение произойдет 16 октября с 8:00 до 17:00.