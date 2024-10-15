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Posted 15 октября, 14:33

Published 15 октября, 14:33

Modified 15 октября, 14:35

Updated 15 октября, 14:35

В пригороде Екатеринбурга отключат свет. Карта

В пригороде Екатеринбурга отключат свет. Карта

15 октября 2024, 14:33
Фото: 1MI
В пригороде Екатеринбурга из-за ремонтных работ возможны отключения электричества 16 октября. По большей части ограничения коснутся садовых товариществ.

О плановых отключениях сообщает администрация Екатеринбурга. Перебои с электроэнергией возможны 16 октября с 8:00 до 20:00.

Все дело в ремонте высоковольтной линии электропередач. Специалистам просто необходимо отключить потребителей для качественного ремонта.

Редакция TagilCity.ru отметила для вас участки возможных отключений.

Общий видОбщий вид
СНТ в районе АрамиляСНТ в районе Арамиля
Общий вид. Фото: tagilcity.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле несколько домов останутся без отопления и горячей воды. Все из-за ремонта теплотрассы, который пройдет на улицах Шевченко и Кутузова. Отключение произойдет 16 октября с 8:00 до 17:00.

Ремонт реанимации планируется в ГБ №4 Нижнего Тагила
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