В школе № 83 города Екатеринбурга ввели запрет на квадроберство

Posted 15 октября, 06:12
Published 15 октября, 06:12
Modified 15 октября, 06:14
Updated 15 октября, 06:14
О том, что в школе ввели запрет на квадроберство, информацию разослали в родительские чаты. В сообщении говорится, что по новым правилам ученикам младших классов нельзя бегать на четвереньках, как это делают квадроберы. Разрешено перемещаться только на ногах.
При желании все же передвигаться иным способом, родителям предложили обратиться с этим вопросом к руководству школы.
Ранее в одной из екатеринбургских школ пообещали, что из квадроберов в этом учебном заведении будут до конца делать людей.