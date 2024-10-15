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Posted 15 октября, 06:12

Published 15 октября, 06:12

Modified 15 октября, 06:14

Updated 15 октября, 06:14

В школе № 83 города Екатеринбурга ввели запрет на квадроберство

В школе № 83 города Екатеринбурга ввели запрет на квадроберство

15 октября 2024, 06:12
Фото: миджорни
В Екатеринбурге в школе № 83 ввели запрет на квадроберство. Детям больше нельзя бегать по классу на четырех конечностях.

О том, что в школе ввели запрет на квадроберство, информацию разослали в родительские чаты. В сообщении говорится, что по новым правилам ученикам младших классов нельзя бегать на четвереньках, как это делают квадроберы. Разрешено перемещаться только на ногах.

При желании все же передвигаться иным способом, родителям предложили обратиться с этим вопросом к руководству школы.

Ранее в одной из екатеринбургских школ пообещали, что из квадроберов в этом учебном заведении будут до конца делать людей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Школа#Запрет#Екатеринбург#Инцидент
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